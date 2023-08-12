السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة 22 متهمًا فى "الهيكل الإدارى للإخوان" لـ12 سبتمبر

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر اليوم، تأجيل نظر محاكمة 22 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية رقم 340 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة، المعروفة إعلاميًا بـ"الهيكل الإداري للإخوان"، لجلسة 12 سبتمبر للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور على عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

 وجاء فى أمر الإحالة أولًا: المتهمون من الأول حتى العاشر تولوا قيادة فى جماعة إرهابية، تهدف لاستخدام القوة والعنف فى الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من القيام بعملها، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، حيث تستخدم القوة والعنف فى تحقيق أغراضها، وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، بأن تولى كل منهم قيادة الهيكل الإدارى للجماعة، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق أغراضها.

الدائرة الثانية ارهاب محاكمة 22 متهم جماعة إرهابية الهيكل الإدارى للإخوان المستشار محمد حماد

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