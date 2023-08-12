بسبب خلل فنى.. تحطم طائرة حربية روسية ومقتل طاقمها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن أن طائرة من طراز "سو-30" تحطمت وقتل طاقمها خلال قيامها برحلة تدريبية في مقاطعة كالينينجراد بغرب روسيا اليوم السبت.

وقالت الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الغربية للجيش الروسي في بيان، نقلته وكالات روسية: تحطمت طائرة "سو- 30" ذات مقعدي قيادة، في 12 أغسطس، في منطقة خالية من السكان أثناء قيامها برحلة تدريبية في مقاطعة كالينينجراد، ما أدى أيضًا إلى وفاة الطاقم".

خلل فني مكرر

يذكر في أكتوبر من العام الماضي، تحطمت طائرة مقاتلة روسية فوق بناية سكنية في مدينة إيركوتسك في سيبيريا، مما أسفر عن مقتل طياريها الإثنين.

وقال حاكم منطقة إيركوتسك الروسية إيجور كوبزيف حينها: إن الطائرة المقاتلة من طراز سوخوي-30 تحطمت خلال "رحلة تدريبية" فوق منزل مؤلف من طابقين في المدينة، مما تسبب في نشوب حريق، مضيفًا أن الطيارَين "قتلا" في حين لم تسجل إصابات في صفوف السكان المحليين حسب قوله.

وقالت وزارة الطوارئ: "إن الطيارين قتلا ولا توجد ضحايا آخرون"، مبينة أن الطائرة تحطمت خلال اختبار طيران.

وكانت هذه الحادثة هي الثانية في غضون 6 أيام، إذ تحطمت قبلها مقاتلة من طراز سوخوي-34 فوق بناية سكنية بمدينة ييسك (جنوب) التي تقع على بحر آزوف في منطقة كراسنودار قرب الحدود مع أوكرانيا، مما أدى لمقتل 15 شخصًا.

وبحسب ما نقلت الوكالات الروسية، فقد تسبب سقوط المقاتلة في اندلاع النيران بالمبنى السكني المؤلف من تسع طبقات والذي يناهز عدد قاطنيه 900 شخص.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية آنذاك، أن المقاتلة تعرضت للحادث في طلعة تدريبية وقد تمكن طياراها من النجاة بعد أن قذفا نفسيهما منها، مبينة أن سبب الحادث خلل فني نجم عن "اشتعال النيران بأحد المحركين عند الإقلاع".