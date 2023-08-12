"القاهرة الإخبارية": أنوار الحق كاكار رئيسًا لحكومة تصريف أعمال باكستان

أعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، اليوم السبت، عقب اجتماع بين رئيس الوزراء المنتهية ولايته شهباز شريف وزعيم المعارضة رجاء رياض، عن اختيار عضو مجلس الشيوخ الباكستاني أنوار الحق كاكار، لرئاسة حكومة تصريف أعمال للإشراف على الانتخابات العامة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

يأتي ذلك بعد إقرار الرئيس الباكستاني، عارف علوي، توصية بحل البرلمان قبل 3 أيام من انتهاء ولاية البرلمان البالغة 5 سنوات.

تجرى الانتخابات العامة خلال 90 يومًا من حل البرلمان

ويجب أن تجرى الانتخابات العامة خلال 90 يومًا من حل البرلمان، لكنها قد تتأجل لعدة أشهر، إذ تتعين على مفوضية الانتخابات إعادة ترسيم حدود مئات الدوائر الانتخابية، بناءً على البيانات الجديدة لتعداد السكان الجديد.