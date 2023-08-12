تفاصيل خطة انتهاء تطوير مصانع الغزل والنسيج الحكومية (تقرير)

ترصد “الدستور” في التقرير موعد انتهاء وزارة قطاع الأعمال العام من خطة تطوير مصانع الغزل والنسيج الحكومية في إطار الخطة المعتمدة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومع قرب افتتاح أول مصنع مطور للغزل والنسيج.

- من المقرر أن يتم نهاية تطوير مصانع الغزل والنسيج الحكومية وفقا لخطة وزارة قطاع الأعمال العام خلال العام القادم 2024.

- تبلغ تكلفة تطوير مصانع الغزل والنسيج الحكومية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام حوالي 50 مليار جنيه وبدأ العمل فيها منذ عام 2016 منذ أن حصلت شركة وارنر العالمية علي حق دراسة الجدوي الخاصة بتطوير مصانع الغزل والنسيج الحكومية.

- بدأت الخطة بعملية دمج لشركات الغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج ودمج محالج القطن.

- اشتملت الخطة على إنشاء 7 محالج جديدة للقطن بعد دمج 24 محلج و29 شركة غزل ونسيج وقطن إلى 9 شركات فقط واستغلال أراضي الدمج في توفير تمويل لازم لعملية التطوير.

- تم العمل علي تطوير منظومة تجارة تداول القطن في اطار تشجيع المزارعين علي زيادة المساحات المزروعة.

- تم العمل على إجراء تجارب من أجل زراعة لقطن قصير التيلة في إطار توفير القطن قصير التيلة الذي يتم استيراده من الخارج.

- من المقرر أن تجني صناعة الغزل والنسيج الحكومية أرباح 3 مليار جنيه بعد سداد التمويل للقرض الأوروبي، حيث سيتم توجيه أكثر من 60% من حجم الإنتاج نحو التصدير.

- تحصل مدينة المحلة على 48 % من خطة التطوير، حيث تم إنشاء عدد من المصانع بها منها أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم بخلاف وجود مركز للتصدير بها بخلاف وجود العلامة التجارية محلة التي يتم استخدمها للمنتجات الجديدة بجامب العلامة التجارية نيت.