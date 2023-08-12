سرقة 7 آلاف قطعة من أبراج نقل كهرباء الضغط العالى بالدقهلية

حررت رئيس الشئون القانونية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء "قطاع كهرباء الدلتا"، بلاغًا بمركز شرطة الجمالية محافظة الدقهلية، باختفاء 7 آلاف قطعة من عدد 16 نوعا مختلفا من أجزاء معدنية خاصة بأبراج نقل كهرباء الضغط العالي من داخل مخزن خاص بالشركة متهمة أمين المخزن، بالإهمال والتسبب في فقد العهدة.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد عمر عويس، مأمور مركز شرطة الجمالية، من "حنان.ع.م"، 54 عامًا، رئيس الشئون القانونية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء "قطاع كهرباء الدلتا" ومقيمة بمدينة المنصورة باكتشاف اختفاء 7 آلاف قطعة من 16 نوعًا من أجزاء معدنية بأبراج نقل كهرباء الضغط العالي من مخزن الشركة بمدينة الجمالية.

وذكرت محررة البلاغ بأنه حال قيام اللجنة المختصة من الشركة بالجرد السنوي على مخازن الشركة بمدينة الجمالية اكتشفوا اختفاء تلك القطع ماهمه "عيد.ط.ع"، 48 عامًا، أمين مخزن الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالجمالية، بالإهمال والتسبب في فقد العهدة.

وبتقنين الإجراءات جرى استدعاء المشكو في حقه وبسؤاله قرر أن المخزن عبارة عن شونة مسورة دون سقف واتهم الأمن الإداري بالإهمال والتسبب في فقد العهدة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.