السبت 12 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سرقة 7 آلاف قطعة من أبراج نقل كهرباء الضغط العالى بالدقهلية

كشك كهرباء
كشك كهرباء

حررت رئيس الشئون القانونية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء "قطاع كهرباء الدلتا"، بلاغًا بمركز شرطة الجمالية محافظة الدقهلية، باختفاء 7 آلاف قطعة من عدد 16 نوعا مختلفا من أجزاء معدنية خاصة بأبراج نقل كهرباء الضغط العالي من داخل مخزن خاص بالشركة متهمة أمين المخزن، بالإهمال والتسبب في فقد العهدة.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد عمر عويس، مأمور مركز شرطة الجمالية، من "حنان.ع.م"، 54 عامًا، رئيس الشئون القانونية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء "قطاع كهرباء الدلتا" ومقيمة بمدينة المنصورة باكتشاف اختفاء 7 آلاف قطعة من 16 نوعًا من أجزاء معدنية بأبراج نقل كهرباء الضغط العالي من مخزن الشركة بمدينة الجمالية.

وذكرت محررة البلاغ بأنه حال قيام اللجنة المختصة من الشركة بالجرد السنوي على مخازن الشركة بمدينة الجمالية اكتشفوا اختفاء تلك القطع ماهمه "عيد.ط.ع"، 48 عامًا، أمين مخزن الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالجمالية، بالإهمال والتسبب في فقد العهدة.

وبتقنين الإجراءات جرى استدعاء المشكو في حقه وبسؤاله قرر أن المخزن عبارة عن شونة مسورة دون سقف واتهم الأمن الإداري بالإهمال والتسبب في فقد العهدة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

رئيس الشئون القانونيه الشئون القانونية الشركة المصرية لنقل الكهرباء شرطة الجمالية الدقهلية

الأكثر قراءة

"هفضل أراعيه".. زوج يرفع دعوى إسقاط نسب بعد اكتشاف خيانة زوجته المتوفية له

90.8% للطب ومفاجأة للهندسة.. توقعات نتيجة تنسيق المرحلة الأولي للثانوية العامة

قوات الإنقاذ النهري تنتشل جثث المفقودين في بحيرة مفيض باريس بالوادي

لطلاب الثانوية العامة 2023.. ماذا يحدث حال إثبات درجاتك من التظلم؟

مصرع عقيد وأمين شرطة فى حادث مرورى على صحراوى البحيرة

رئيس البورصة لـ"الدستور": ندرس التعاقد على نظام جديد للتداول فى 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

رجل أحبنا.. وأحببناه

خالد حريب

مسار آل البيت.. مشروع قومى بامتياز

محمد عبدالعزيز

محمد عبدالعزيز يسأل: كم مرّة استيقظت ميتًا؟

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

سارة شريف

مدرسة يونى فى أوغندا

ماجد حبته

أزمة الكهرباء.. الآن ومستقبلًا

مؤمن المحمدي

الإنكار مش هـ يفيدك

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

التوازن الصعب.. كيف تتحرك إسرائيل بحذر بين اليونان وتركيا؟

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين