أزمة انقطاع الكهرباء تضرب دول العالم بسبب ارتفاع درجات الحرارة

يشهد العالم صيف 2023 أعلى درجات الحرارة على الإطلاق فى كثير من دول العالم، حيث ارتفعت بصورة غير مسبوقة خلال شهري يونيو ويوليو وفقًا لرصد حديث من وكالة الطاقة الدولية، الأمر الذى أدى إلى انقطاعات متكررة فى التيار الكهربائى فى العديد من الدول.

أزمة انقطاع التيار الكهربائي تطول العديد من دول العالم، جراء ارتفاع درجات الحرارة بمستويات قياسية، بسبب التغيرات المناخية.

حيث رصدت فضائية "إكسترانيوز"، الأزمة فى عدة دول حيث تعاني فيتنام انقطاعات مفاجئة للكهرباء طالت عددا كبيرا من المصانع وأعطيت بعض الشركات إشعارا قصيرا بذلك أو لم يتم تحذيرها على الإطلاق.

حيث كبّد انقطاع واسع للتيار الكهربائي في فيتنام ناجم عن موجة حر شديدة وجفاف غير مسبوق في مايو ويونيو، اقتصاد البلاد 1.4 مليار دولار، حسب البنك الدولي.

وتسعى الحكومة لخفض استهلاك الطاقة بنسبة 2 بالمائة سنويا حتى عام 2025، مما يشير إلى احتمال استمرار مشكلة الطاقة.

كما تعانى الولايات المتحدة الأمريكية من تأثيرات سلبية عديدة جراء الموجة الحارة الحالية، التى تجاوزت خلالها درجات الحرارة ٤٣، لمدة بلغت ١٩ يومًا خلال شهر يوليو.

وفى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من "استمرار حرارة الصيف الشديدة" فى جميع أنحاء البلاد بسبب تداعيات التغير المناخى التى تؤثر على العالم، وفى منطقة واشنطن العاصمة، استقرت الارتفاعات اليومية عند حوالى 48 درجة، ووفقا للأرصاد الوطنية فى مدينة نيويورك تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة.