السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 7 سنوات لقاتل زوجته ببلطة فى الصف

حبس
حبس

عاقبت محكمة جنايات الجيزة "محمد.ع" بالسجن المشدد لمدة ٧ سنوات بتهمة ضرب زوجته بـ"بلطة" حتى الموت في الصف بالجيزة في القضية رقم ١٥٦٦٦ لسنة ٢٠١٦ جنايات الصف المقيدة برقم ٨٤١٠ لسنة ٢٠١٦ كلى جنوب الجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محسن حلمي غراب، وعضوية كلا من المستشار أيمن عبدالحكم، وأسامة عرفة، ومحمد سيد وسعيد برغش أمين سري.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم "م.ع" ضرب زوجته المجني عليها "هدى م" عمدًا والضرب أفضى إلى موتها، إثر خلافًا زوجيًا نشب بينهما على إثره استل سلاحًا أبيض مسددًا إياه بمواضع متفرقة من جسدها، فأحدث بها الإصابات التي أظهرها تقرير الصفة التشريحية، والتي أنهت حياتها على النحو المبين.

محكمة الجيزة السجن المشدد بلطة الصف جنايات الصف المستشار محسن حلمي غراب

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