السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لجنة انتهاكات قوات الدعم السريع المتمردة تؤدي القسم أمام مالك عقار

مالك عقار
مالك عقار

أدت لجنة انتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع المتمردة اليمين الدستورية أمام نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، مالك عقار، وممثل رئيس القضاء اليوم.

وتلا عضو اللجنة ورئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان، جمعة الوكيل، القرار في تصريحات صحفية، موضحاً أن مهام اللجنة تتمثل في النظر في جرائم وانتهاكات قوات الدعم السريع المتمردة، وإعداد مذكرة قانونية مدعمة بالأدلة لتقديمها للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان.

كما أعلن توجيه النائب العام كافة وكلاء النيابة في الولايات لتلقي شكاوى المواطنين والشركات دون التقيد بدائرة الاختصاص. وفي وقت سابق، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبدالفتاح البرهان قراراً بتولي النائب العام للسودان المكلف رئاسة لجنة جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع المتمردة. على رئيس وأعضاء اللجنة والأمانة العامة لمجلس السيادة ووزارتي المالية والتخطيط الاقتصادي والخارجية والجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ.

السودان انتهاكات قوات الدعم السريع المتمردة عبدالفتاح البرهان حقوق الانسان جرائم

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