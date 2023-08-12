السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد نفاذ تذاكر حفلها بمهرجان قرطاج.. لطيفة: الحفل إهداء للمرأة التونسية (صور)

لطيفة
لطيفة

تواصل النجمة لطيفة استعداداتها لحفلها الكبير بمهرجان قرطاج الدولي، والتي تقام غدًا الأحد، على المسرح الكبير، وقد أعلنت إدارة المهرجان عن نفاذ كافة التذاكر فور طرحها للجمهور.

وأجرت لطيفة عدة بروفات مع الفرقة الوطنية التي تشاركها في الحفل، واستقرت على اختيار مجموعة منوعة من أجمل أغانيها ما بين الماضي والحاضر، كما تقوم بغناء عدد من الأغاني الجديدة لأول مره لجمهور مهرجان قرطاج الذي يتعطش لها منذ فترة طويلة.

وتحيى النجمة التونسية لطيفة الحفل ضمن فعاليات مهرجان قرطاج، بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني للمرأة التونسية، إذ تحتفل النجمة بالمرأة التونسية والتي تمثلها لطيفة في الوطن العربي بنجاحاتها ومسيرتها الفنية الاستثنائية.

وأبدت لطيفة سعادتها في تصريحات صحفية، بالعودة للغناء على المسرح العريق بقرطاج، مؤكدة أن تواجدها وسط جمهورها في تونس وطنها، يعد من أسعد لحظاتها، مشيرة أنها جهزت مجموعة من المفاجئات لجمهور الحفل، وقالت: "العنوان الرئيسي لهذه الحفلة هو حفلة المرأة التونسية"، مشيرة أنها توحشت جمهورها في تونس وستبذل جهدًا كبيرًا لإسعادهم في يوم المرأة التونسية.

أردفت لطيفة، أنها لم تغيب عن تونس بروحها، مؤكدة أن عدم تواجدها في مهرجان قرطاج خلال السنوات الماضية، لا يعني إطلاقاً أنها بعيدة عن الجمهور التونسي، مؤكدة أن الجمهور التونسي يقف خلفها ويتابعها ويدعمها أينما تواجدت.

الجدير بالذكر أن لطيفة انتهت من تسجيل ألبومها الصيفي "لطيفة 2023"، وطرحت منه أغنيتين حتى الأن هما "طب اهو" و "مون أمور"، وحققتا نجاح ورواج كبير فور طرحهما، وستواصل طرح باقي أغاني الألبوم تباعا خلال الفترة المقبلة.

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احد أجمل أجر احتفال احتفالا احتفالات اختيار ادار إدارة المهرجان

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