السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة سوهاج يختتم برنامجه التدريبي

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

اختتم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة سوهاج، برنامجه  التدريبي عن  "استراتيجيات التدريس والتعلم" الذي استهدف  ٢٤ معيدًا ومدرسًا مساعدًا من كليات الجامعة المختلفة، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور حسان النعماني، القائم بأعمال رئيس الجامعة، إن الهدف من البرنامج التدريبي هو إكساب المشاركين المعارف والمهارات المتعلقة باستراتيجيات التدريس والتعلم وتغيير اتجاهاتهم إيجابياً نحو تبني الاستراتيجيات الملائمة لتحقيق أهدافهم التدريسية.

وأضاف أن البرنامج اشتمل على العديد من المحاور والأهداف أهمها التعريف باستراتيجيات التدريس والتعلم ودورها الفعال في العملية التدريسية، مع مناقشة أهم الأساليب والأنشطة التدريسية، والهدف الذي يتناسب مع كل أسلوب لتحديد الاسلوب الملائم للهدف التدريسي.

ولفت الدكتور عنبر محمود مدير المركز، إلى أنه قدم البرنامج التدريبي كلاً من الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأستاذ المناهج وطرف التدريس، والدكتورة نادية محمد على رئيس قسم الإدارة بكلية التمريض بالجامعة، حيث أن البرنامج التدريبي هدف إلى إكساب المشاركين مهارة تطبيق الاستراتيجيات المختلفة وتقييم أدائها، حيث تم تطبيق جميع الاستراتيجيات وتقييم أدائها عن طريق المشاركين، مشيراً إلى أن التدريب اقيم بنظام التدريب المباشر  على مدار يومين بمعدل ١٠ ساعات تدريب مباشر، شاملة أنشطة وأساليب تدريبية متنوعة.

وأشار "عنبر"، إلى أن  التدريب تضمن العديد من الأساليب والأنشطة التدريبية الملائمة لتحقيق الأهداف التدريبية، أهمها المحاضرات والعروض وورش العمل والمحاكاة وتمثيل الأدوار وغيرها، بالإضافة إلى أن البرنامج احتوى   على العديد من الوسائل لتقييم أثره أثناء التدريب، منها الاختبارات القبلية والبعدية والملاحظة والاستبانات، مع تقييم جميع عناصر العملية التدريبية شاملة المدرب والمتدرب والمادة العلمية ومناخ وبيئة التدريب وإدارة التدريب.

أعضاء هيئة التدريس استراتيجيات البرنامج التدريبي الدكتور حسان النعمانى الحرم الجامعي

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