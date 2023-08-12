رسوب طالبات التعليم المزدوج في الحوامدية بسبب الدروس الخصوصية.. ونائب الوزير يتدخل

استقبلت الدستور استغاثة لطالبات فصل التعليم المزدوج تخصص الملابس، بإدارة الحوامدية التعليمية بسبب سقوطهن فى الامتحانات.

تقدمن الطالبات باستغاثة مكتوبة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وحصلت «الدستور» على نسخة منها، إذ قال الطالبات فيها: «برجاء من سيادتكم النظر بعين الرأفة والعطف فى شكوانا نحن أولياء أمور طالبات بفصل التعليم المزدوج تخصص ملابس إدارة الحوامدية التعليمية حيث أن أبناءنا رسبوا بسبب التعند لعدم دخولهم دروس خصوصية، الرجاء النظر في شكوانا وحل الأمر».

وقال (محمد ج) ولى أمر طالبة من الطالبات: عدد الطالبات الراسبات 10 من بين 26 طالبة، وقسم التعليم المزدوج فى مدرسة الحوامدية الفنية الثانوية بنات أول عام لها يكون فيها تعليم مزدوج.

وأضاف: «تخصص الملابس أول عام له يعمل فى الحوامدية، وأقبل الكثير من الطالبات على هذا التخصص وهذا الفصل تحديدًا، ونظرًا لنظرة الاقبال عليه يريد المعلمات أن تأخذ الطالبات دروس خصوصية مع العلم أنه لا يوجد شرح».

واستكمل: «طالبنا فى شكاوى كثيرة جدًا أنه يتم التحقيق فى النتيجة لـ 10 فتيات داخل الفصل، وقد ذهبنا لمديرية التربية والتعليم فى الجيزة ولكن دون جدوى».

وأضاف: «قومنا بعمل شكاوى فى النيابة ورئاسة الوزراء، ومديرية التربية والتعليم طلبت مننا ان نسحب اوراق أولادنا من التعليم المزدوج بالحوامدية ولكننا لم نقبل بذلك».

وقال: «مطالبنا الآن أن يتم عمل دور تكميلى للطالبات لان ما وقع عليهن ظلم، نحن نطالب بالعدالة والتحقيق فى النتيجة فقط والسماع لشكوانا كأولياء أمور وطالبات».

وأضاف: «يوجد تفرقة دائمًا بين طلاب التعليم الفنى العادى (صنايع أو مزدوج ) وبين الطلاب الذين يتلقون منهجية الجدارات مؤكدًا أن الطلاب الذين يتلقون منهجية الجدارات يقولون لهم دائمًا أنتم ابناء التربية والتعليم أما الآخرين أولاد المصانع.

وبالرجوع للدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى ناشد أولياء الامور والطالبات المتضررات عبر جريدة الدستور بعمل شكوى رسمية تفصيلية لوزارة التربية والتعليم وذكر أسماء المعلمين الذين يتهمهم أولياء الامور بأنهم السبب فى رسوب الطالبات بسبب الدروس حتى يتم التحقيق فى الأمر .