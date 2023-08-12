مراسلة "القاهرة الإخبارية": تثبيت مضادات جوية فوق الأبنية الحكومية ببغداد (فيديو)

قالت هبة التميمي، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من بغداد، إن الناطق باسم القوات المسلحة العراقية حرص على طمأنة المواطنين قاطني منطقة الغزالية، والذي أكد أن المضادات موجودة فوق مبنى حكومي، وليست أعلى المباني السكنية الموجودة بالمنطقة.

وأضافت "التميمي"، خلال لقائها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن تصريحات الناطق العسكري أكدت أن الغرض الرئيسي من وضع المضادات الجوية يتمثل في حماية المبنى الحكومي، مشيرة إلى أن هذه المنطقة لا تشهد ما يستدعي قلق سكانها.

وضع المضادات الجوية يأتى ضمن الإجراءات الأمنية الاحترازية

ولفتت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من بغداد، إلى أن وضع المضادات الجوية يأتي ضمن الإجراءات الأمنية الاحترازية التي تتخذها القوات المسلحة العراقية؛ لتعزيز الأمن في المحافظات كافة، وترسيخ دعائم الاستقرار الذي يشهده العراق خلال السنوات القليلة الماضية.