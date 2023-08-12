أعلن الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره نوتنجهام فوريست عصر اليوم السبت في إطار الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

ويقود تشكيل أرسنال ديكلان رايس وكاي هافيرتز، بينما يلعب في الهجوم نيكيتياه بجوار مارتنيلي وساكا.

ويعوض غياب المدافع جابرييل الذي تعرض للإصابة، الغاني توماس بارتي في قلب الدفاع كما يبدأ تيمبر في مركز الظهير الأيسر.

تشكيل أرسنال.. رايس وهافيرتز يقودان الصفقات الجديدة أمام نوتنجهام

وجاء تشكيل الجانرز كالآتي:

حراسة المرمى: رامسدال

خط الدفاع: بن وايت، بارتي، سالابيا، تمبر

خط الوسط: أوديجارد، رايس، هافيرتز

خط الهجوم: مارتنيلي، نيكيتياه، ساكا