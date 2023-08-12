السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": بدء إضراب جديد للأطباء فى بريطانيا (فيديو)

جريدة الدستور

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، تقريرًا يرصد بدء إضراب جديد لأطباء بريطانيا، وحكومة سوناك ترد.

فقد دخل الأطباء ببريطانيا في إضراب جديد للمطالبة بزيادة الأجور، ويستمر الإضراب حتى الثلاثاء المقبل، وينضم إلى الآلاف من الأطباء المبتدئين المسعفون الذين يسعون إلى زيادة أجورهم 35%.

وزير الصحة يتهم الجمعية الطبية البريطانية

وسوف يتم تعليق تقديم الرعاية لمدة أربعة أيام حتى في حالات الطوارئ، وجاء الرد الحكومي بما لا يشتهي المضربون، إذا اتهم وزير الصحة الجمعية الطبية البريطانية بالتهور في الإضرابات، ووصفها بأنها لا داعي لها.

وطالب وزير الصحة البريطاني، المضربين بإنهاء ذلك، والتوقف عن إيذاء المرضى.

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