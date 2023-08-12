محافظ بني سويف: أكثر من 135 مليون جنيه مساهمات المجتمع المدني في التنمية

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أن المجتمع المدني شريك فاعل ومحوري في خطة المحافظة التنموية، مشيرًا إلى الدور الحيوي للمشاركة المجتمعية في دعم جهود المحافظة التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة تلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجًا، وكذا تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد المحافظ، أن بني سويف كانت سبَّاقة في تعظيم الاستفادة من جهود العمل الأهلي، والذي توج بتوقيع وثيقة لتوحيد العمل الاهلى "لأول مرة على مستوى الجمهورية"، بمشاركة 40 جمعية أهلية مركزية ومحلية، لها محددات وأطر استراتيجية وتنموية ترتكز على التكامل، لتعظيم العائد من تلك الجهود على المجتمع والمواطن، وفق رؤية تنموية وخدمية مشتركة.

جاء ذلك خلال لقائه نهى محمد، مدير التعاون الدولي والعلاقات العامة بالمحافظة، لاستعراض تقرير الربع الثاني من العام الحالي لعدد 10 جمعيات ومؤسسات مجتمع مدني (أبريل، مايو ، يونيو 2023) الخاص بجهود ومساهمات مؤسسات المجتمع المدني، والتي زادت عن 135 مليون جنيه.

واستهدفت المشاركة مع جهود الدولة في تحسين مستوى الخدمات والمرافق الحيوية في مجال البنية التحتية والمشروعات الصغيرة وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية على مستوى قرى ومراكز ومدن المحافظة والتي تمثلت في قروض حسنة لإقامة مشروعات وإعادة تأهيل المنازل ومساعدات مادية وغذائية ولحوم أضاحي وأكشاك ومساعدات زواج وأجهزة تعويضية وعمليات جراحية وتوصيل مرافق وغيرها.