السبت 12 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بني سويف: أكثر من 135 مليون جنيه مساهمات المجتمع المدني في التنمية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أن المجتمع المدني شريك فاعل ومحوري في خطة المحافظة التنموية، مشيرًا إلى الدور الحيوي للمشاركة المجتمعية في دعم جهود المحافظة التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة تلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجًا، وكذا تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد المحافظ، أن بني سويف كانت سبَّاقة في تعظيم الاستفادة من جهود العمل الأهلي، والذي توج بتوقيع وثيقة لتوحيد العمل الاهلى "لأول مرة على مستوى الجمهورية"، بمشاركة 40 جمعية أهلية مركزية ومحلية، لها محددات وأطر استراتيجية وتنموية ترتكز على التكامل، لتعظيم العائد من تلك الجهود على المجتمع والمواطن، وفق رؤية تنموية  وخدمية مشتركة.

جاء ذلك خلال لقائه نهى محمد، مدير التعاون الدولي والعلاقات العامة بالمحافظة، لاستعراض تقرير الربع الثاني من العام الحالي لعدد 10 جمعيات ومؤسسات مجتمع مدني (أبريل، مايو ، يونيو 2023) الخاص بجهود ومساهمات مؤسسات المجتمع المدني، والتي زادت عن 135 مليون جنيه.

واستهدفت المشاركة مع جهود الدولة في تحسين مستوى الخدمات والمرافق الحيوية في مجال البنية التحتية والمشروعات الصغيرة وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية على مستوى قرى ومراكز ومدن المحافظة والتي تمثلت في قروض حسنة لإقامة مشروعات وإعادة تأهيل المنازل ومساعدات مادية وغذائية ولحوم أضاحي وأكشاك ومساعدات زواج وأجهزة تعويضية وعمليات جراحية وتوصيل مرافق وغيرها.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المشروعات الصغيرة بني سويف جمعية أهلية قروض حسنة مؤسسات المجتمع المدني

الأكثر قراءة

"هفضل أراعيه".. زوج يرفع دعوى إسقاط نسب بعد اكتشاف خيانة زوجته المتوفية له

90.8% للطب ومفاجأة للهندسة.. توقعات نتيجة تنسيق المرحلة الأولي للثانوية العامة

مصرع عقيد وأمين شرطة فى حادث مرورى على صحراوى البحيرة

قوات الإنقاذ النهري تنتشل جثث المفقودين في بحيرة مفيض باريس بالوادي

رئيس البورصة لـ"الدستور": ندرس التعاقد على نظام جديد للتداول فى 2024

العثور على جثة شخص داخل شقة بجمصة في الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

رجل أحبنا.. وأحببناه

خالد حريب

مسار آل البيت.. مشروع قومى بامتياز

محمد عبدالعزيز

محمد عبدالعزيز يسأل: كم مرّة استيقظت ميتًا؟

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

سارة شريف

مدرسة يونى فى أوغندا

ماجد حبته

أزمة الكهرباء.. الآن ومستقبلًا

مؤمن المحمدي

الإنكار مش هـ يفيدك

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

التوازن الصعب.. كيف تتحرك إسرائيل بحذر بين اليونان وتركيا؟

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين