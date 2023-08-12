كيبا يقترب من ريال مدريد على سبيل الإعارة تعويضًا لـ"كورتوا"

ذكرت شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية، أن الحارس الإسباني كيبا حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي، يقترب من الانضمام لريال مدريد الإسباني تعويضًا للمصاب تيبو كورتوا.

وقالت الشبكة في تقرير، إن كيبا على وشك الانضمام لصفوف النادي الملكي على سبيل الإعارة لمدة موسم تعويضًا للمصاب تيبو كورتوا.

وأضاف التقرير، أن كيبا أوقف المحادثات مع نادي بايرن ميونخ الألماني استعدادًا لاتمام انتقاله إلى الريال.

وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عن إصابة حارسه البلجيكي تيبو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي أمس.

ويغيب الدولي البلجيكي عن صفوف الريال هذا الموسم، في ضربة موجعة لصفوف الميرنجي.