إزالة حظيرة مواشي وتعديات على أراضي زراعية وأملاك دولة بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون سواء على أراضي زراعيه أو محاولة للبناء بدون ترخيص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وفي هذا الإطار، توجهت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالظواهرية والقسم الهندسي بالوحدة المحلية بإزالة حظيرة مواشى بناحية جمعية الحمر الزراعيه على مساحة قيراط تقريباً، وتم تنفيذ الإزالة كاملة بالتنسيق مع الإدارة الزراعيه بالحسينية ومركز شرطة م أبو عمر وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي مركز الإبراهيمية، تم إزالة تعدي بالبناء المخالف داخل الحيز العمراني لمدينة الإبراهيمية على مساحة ١٠٠ متر تقريبا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز فاقوس، تم تنفيذ إزالة حالة لسور من الطوب الأبيض البلوك بطول ٥٠ متر تقريبا باسم المواطن (س م ا) بناحية عزبة المطالقة بإكياد البحرية وتمت الإزالة كلية على نفقة المواطن.

وفي سياق متصل، شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالشرقية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالهيصيمية ومسؤولي الجمعية الزراعية، حملة لتنفيذ إزالة فى المهد بقريه الخطارة بعزبة شعير، عبارة عن سور من ثلاث جهات بالطوب الأبيض بارتفاع 1.5 متر، على مساحة 20 قيراطًا، وتمت الإزالة كليا حتى منسوب سطح الأرض وتطبيق القانون على المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق، بحملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية عبارة عن بناء مقابر مخالفة بدون ترخيص بعزبة السبكي التابعة للوحدة المحلية بالعصلوجي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.