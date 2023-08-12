الأفضل في العالم.. أول تعليق من هاري كين بعد الانضمام إلى بايرن ميونخ

أبدى النجم الإنجليزي هاري كين سعادته البالغة بالانضمام إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان نادي بايرن ميونخ قد أعلن اليوم السبت، تعاقده رسميًا مع هاري كين، قادمًا من توتنهام هوتسبير، بعقد يمتد حتى عام 2027 وسيرتدي القميص رقم 9.

أول تعليق من هاري كين بعد انضمامه إلى بايرن ميونخ

ونشر الموقع الرسمي لنادي بايرن ميونخ، تصريحات هاري كين وقال فيها: "سعيد للغاية بالانضمام إلى صفوف بايرن ميونخ، لقد شعرت أنها الخطوة الصحيحة في مسيرتي الاحترافية".

وأضاف: "بايرن ميونخ أحد أفضل الفِرق في العالم، وأريد أن أثبت نفسي على أعلى مستوى في مسيرتي أتطلع إلى هذا التحدي".

وتابع: "هذا النادي يتميز بعقليته وثقافته للفوز، إنه نادٍ كبير وعريق، وله تاريخ كبير من الألقاب، إنه شعور جيد للغاية أن أكون هنا".

وأكد: "أنا متحمس للغاية للتعرف على الفريق والمكان بشكل أكبر، سواء زملائي في الفريق، أو المدير، أو المدربين، التعرف على كل شيء".

وعن استقبال الجماهير له، قال هاري كين: "لقد كان أمرًا رائعًا حقًا، لقد كان شعورًا جديدًا لا يوصف، ومتحمس لمقابلتهم مجددًا وإظهار قدراتي على أرض الملعب أمامهم".

وواصل: "آمل أن أسجل الكثير من الأهداف لأجعلهم سعداء، ومساعدة الفريق على مواصلة الانتصارات والتتويج بكافة الألقاب الممكنة".

وعن إمكانية مشاركته في مباراة بايرن ميونخ ضد لايبزيج في كأس السوبر الألماني، أجاب هاري كين: "من الواضح أنني أذهب مباشرة إلى كأس السوبر، أتمنى أن ألعب دورًا ما هناك".

واختتم هاري كين تصريحاته، موضحًا: "لقد تحدثت إلى المدرب لفترة وجيزة، لكنني سألتقي به بشكل صحيح في الصباح مع الفريق أيضًا ثم أحاول الاستقرار، بأسرع ما يمكن".

موعد مباراة بايرن ميونخ في كأس السوبر الألماني

ويستعد فريق بايرن ميونخ لخوض مواجهة قوية وحاسمة أمام نظيره لايبزيج، في مباراة كأس السوبر الألماني.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة بايرن ميونخ ضد لايبزيج في كأس السوبر الألماني، اليوم السبت، في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.