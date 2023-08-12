طلاب الذكاء الاصطناعى بكفر الشيخ يبتكرون روبوتًا لخدمة المزارعين

قال عبدالرازق الدسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الدولة تولي البيئة اهتمامًا كبيرًا، وبالأخص كليات الذكاء الاصطناعي على مستوى الجامعات المصرية، ولذلك قام طلاب كلية الذكاء الاصطناعي بكفر الشيخ بابتكار روبوت لخدمة المزارعين.

وأضاف "الدسوقي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن طلاب كلية الذكاء الاصطناعي يمثلون المستقبل، متابعًا: الطلاب قدموا روبوتًا للزراعة الذكية، ويضم تقنيات عديدة، موضحاً أن الطلاب كان لديهم تشجيع و حماس خاصة بعد زيارة الرئيس السيسي لهم ووجه لهم رسالة بأنهم المستقبل.

وتابع رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الروبوت مرفق به كاميرا وقادر على التحرك في الأراضي الزراعية، ويعمل على رصد كل الآفات الزراعية، ونسب الرطوبة في التربة.