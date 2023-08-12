مصرع 4 فى حادث تصادم بالشرقية

لقى أب وابنتاه مصرعهم؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي في طريق 36 الحربي بنطاق مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي في طريق 36 الحربي بنطاق مدينة الصالحية الجديدة، ما أسفر عن مصرع كل من: "أ . ع"، وابنتيه بسمة وفرحة، مقيمين بمحافظة الإسماعيلية، و"أ . ع"، ضابط شرطة من مدينة القرين.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور وقوعه، وتم نقل جثث المتوفين إلى أقرب مستشفى، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وملابساته وكيفية حدوثه.