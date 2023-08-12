السبت 12 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع 4 فى حادث تصادم بالشرقية

اسعاف
اسعاف

لقى أب وابنتاه مصرعهم؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي في طريق 36 الحربي بنطاق مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي في طريق 36 الحربي بنطاق مدينة الصالحية الجديدة، ما أسفر عن مصرع كل من: "أ . ع"، وابنتيه بسمة وفرحة، مقيمين بمحافظة الإسماعيلية، و"أ . ع"، ضابط شرطة من مدينة القرين.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور وقوعه، وتم نقل جثث المتوفين إلى أقرب مستشفى، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وملابساته وكيفية حدوثه.

الأجهزة الأمنية مديرية أمن الشرقية ضابط شرطة حادث تصادم محافظة الإسماعيلية

الأكثر قراءة

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023.. وأسعار الحلوى

اكتشف علاقتها بقريبه.. سيدة تقتل زوجها فى الشرقية

بالأدلة.. تاريخ العلاقة المريبة بين المخابرات البريطانية والجماعة الإرهابية

القبض على "مستريح المنظفات" بالغربية

مستشار وزير التموين لشئون الذهب يكشف سبب ارتفاع الأسعار خلال اليومين الماضيين

حبس 3 عاطلين بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية فى القليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

رجل أحبنا.. وأحببناه

خالد حريب

مسار آل البيت.. مشروع قومى بامتياز

محمد عبدالعزيز

محمد عبدالعزيز يسأل: كم مرّة استيقظت ميتًا؟

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

سارة شريف

مدرسة يونى فى أوغندا

ماجد حبته

أزمة الكهرباء.. الآن ومستقبلًا

مؤمن المحمدي

الإنكار مش هـ يفيدك

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

التوازن الصعب.. كيف تتحرك إسرائيل بحذر بين اليونان وتركيا؟

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين