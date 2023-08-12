السبت 12 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ ابتكار: معدل نمو ريادة الأعمال عالي جدا.. والربح مرتفع (فيديو)

جريدة الدستور

قال الدكتور عاطف الشبراوي أستاذ الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة المصرية اليابانية، إن ريادة الأعمال عبارة عن ممارسات لها 3 مراحل، الأولى التعرف على الفرص الموجودة حولنا، وبالتالي فإنها في حاجة إلى قدرات ذات صلة بالفضول والاهتمام بالتفاصيل.

وأضاف الشبراوي خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم، أن الثانية إدارة الفرص، فهناك تطبيق "سويفل" بحيث تتم إدارة الفكرة وتحمل تبعاتها، والثالثة وجود مهارات مرتفعة بحيث لا يشترط أن يكون رائد الأعمال جامعيا، ولكن يجب أن يكون لديه محتوى إضافي.

ريادة الأعمال تختلف عن المشروعات الصغيرة

 

وأشار أستاذ الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة المصرية اليابانية، إلى أن ريادة الأعمال تختلف عن المشروعات الصغيرة، لافتًا إلى أن معدل نمو ريادة الأعمال عالي جدا، ومعدل الربح فيها مرتفع بشكل كبير.

وتابع: "شركة سويفل أول شركة بالعالم العربي تندرج ضمن بورصة ناسداك وكانت القيمة السوقية لها مليار و250 مليون دولار، وهو ما لم تفعله أي شركة عربية". 

وأوضح أستاذ الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة المصرية اليابانية، أن المشروعات الصغيرة المتسبب في نموها صاحب العمل، أما الشركة الناشئة فإنه لا يوجد بها صاحب عمل أو رب العمل، حيث تدار عن طريق تحقيق الربحية والاستدامة، كما أن الطموح في المشروعات الصغيرة مختلف جدا عن ريادة الأعمال، فطموح صاحب محل صغير مختلف عن طموح صاحب فكرة يرغب في جعلها كونية ويحقق منها أرباحا تقدر بملايين الدولارات.

أستاذ ريادة أعمال معدل نمو ريادة الأعمال أستاذ ابتكار نمو ريادة الأعمال عالي جدا الربح مرتفع

مواد متعلقة

برلمانى: التجربة المصرية أثبتت مكانة الشباب ودورهم فى بناء المستقبل (فيديو)

القاهرة الإخبارية: زلزال بقوة 4.2 ريختر يضرب إيران

أسماء مجدي من مبادرة "تأهيل الشباب" لنائب رئيس مدينة بني سويف (فيديو)

أوكرانيا: الجيش الروسى شن 5 ضربات صاروخية و31 غارة جوية

ظهر فى 51 دولة.. أشرف عقبة يكشف تفاصيل متحور كورونا الجديد (فيديو)

خريج بالبرنامج الرئاسى: لأول مرة نرى تمكين الشباب فى عهد الرئيس السيسى

"القاهرة الإخبارية" ترصد تطورات الأوضاع فى النيجر (فيديو)

"الأرصاد": اضطراب الملاحة البحرية على الخليج ما زال مستمرًا (فيديو)

الأكثر قراءة

"هفضل أراعيه".. زوج يرفع دعوى إسقاط نسب بعد اكتشاف خيانة زوجته المتوفية له

90.8% للطب ومفاجأة للهندسة.. توقعات نتيجة تنسيق المرحلة الأولي للثانوية العامة

مصرع عقيد وأمين شرطة فى حادث مرورى على صحراوى البحيرة

قوات الإنقاذ النهري تنتشل جثث المفقودين في بحيرة مفيض باريس بالوادي

رئيس البورصة لـ"الدستور": ندرس التعاقد على نظام جديد للتداول فى 2024

العثور على جثة شخص داخل شقة بجمصة في الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

رجل أحبنا.. وأحببناه

خالد حريب

مسار آل البيت.. مشروع قومى بامتياز

محمد عبدالعزيز

محمد عبدالعزيز يسأل: كم مرّة استيقظت ميتًا؟

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

سارة شريف

مدرسة يونى فى أوغندا

ماجد حبته

أزمة الكهرباء.. الآن ومستقبلًا

مؤمن المحمدي

الإنكار مش هـ يفيدك

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

التوازن الصعب.. كيف تتحرك إسرائيل بحذر بين اليونان وتركيا؟

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين