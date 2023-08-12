السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تألق هالاند وفيرمينو.. ملخص الجولة الأولى من انطلاق الدوريات

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

انطلقت، أمس، الدوريات الأوروبية والعربية في الموسم الجديد، 2023/ 2024، حيث كان على رأسها الدوريان الإنجليزي والسعودي.

ففي الدوري الإنجليزي تمكن مانشستر سيتي، حامل اللقب، من الدفاع عن لقبه في افتتاح مشواره بفوز كبير على بيرنلي الصاعد حديثًا بثلاثية نظيفة.

النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم السيتي واصل تألقه وأحرز هدفين في حملة الدفاع عن الحذاء الذهبي، بينما أحرز رودري هدف السيتي الثالث.

وتمكن السيتي من حصد أول النقاط في البريميرليج، حيث كان اللقاء الوحيد، أمس، في الجولة الأولى، وتستكمل بقية المباريات اليوم والأحد، والختام الإثنين.

وفي السعودية، افتتح الأهلي العائد للأضواء الدوري السعودي أمام الحزم بفوز كبير بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وسطر البرازيلي روبرتو فيرمينو قائد الفريق نفسه نجمًا للقاء بتسجيله “هاتريك” في بداية مشواره مع الفريق.

وشهد اللقاء مشاركة جميع صفقات الأهلي الأجانب في الموسم الجديد، رياض محرز، سانت ماكسيمين، إيبانيز، فرانك كيسيه وفيرمينو.

وفي إسبانيا تغلب راييو فايكانو على ألميريا بهدفين نظيفين في الجولة الأولى من الليجا، بينما انتصر فالنسيا على إشبيلية بهدفين لهدف.

أما الدوري الفرنسي فافتتح بلقاء قوي بين نيس وليل وانتهى بهدف لكل فريق.

وفي تركيا ساهم نجمنا المصري محمود حسن “تريزيجيه” في فوز طرابزون سبور على نظيره أنطاليا سبور بهدف نظيف في الجولة الأولى من الدوري التركي.

تريزيجيه شارك أساسيًا في بداية اللقاء، وخرج بديلا في الدقيقة 74 من زمن الشوط الثاني.

الدوريات الأوروبية الدورى الانجليزى الدوري السعودي فيرمينو هالاند

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