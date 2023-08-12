إصابة شخصين بطلقات نارية في مشاجرة بالفيوم

استقبل مستشفى أبشواي المركزي بالفيوم، شخصين مصابين بطلقات نارية "خرطوش" في أنحاء الجسم في مشاجرة نشبت بينهما وبين آخرين بسبب خلافات الجيرة في مركز أبشواي، استخدموا خلالها الأسلحة النارية.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم إخطارًا من العميد أسامة أبو طالب مأمور مركز شرطة أبشواي بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية نتج عنها إصابة شخصين بطلقات نارية «خرطوش» بسبب خلافات الجيرة في مركز أبشواي، استخدموا خلالها الأسلحة النارية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبشواي برئاسة المقدم أنور المصري رئيس مباحث المركز وتمكن من السيطرة على المشاجرة وضبط المتسببين فيها والأسلحة المستخدمة.

وجرى نقل المصابين بسيارة مرفق الإسعاف إلى مستشفى أبشواي المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.