السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

معهد إعداد القادة يكرم أبطال بعثة الأوليمبياد الخاص المصرى ببرلين

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استضاف معهد إعداد القادة بحلوان بعض نماذج من طلاب وأعضاء هيئة التدريس من جامعة حلوان أبطال بعثة الأوليمبياد الخاص المصري أصحاب إنجاز ٤٩ ميدالية بدورة الألعاب العالمية الصيفية التي أقيمت ببرلين في شهر يونيو السابق.

جاءت تلك الاستضافة على هامش الملتقى القمي لطلاب ذوي القدرات الفائقة بالجامعات والمعاهد المصرية الذي يُقام تحت شعار "مبدعون باختلاف ٢" تحت رعاية الأستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وذلك قبل الانطلاق الرسمي لأسبوع شباب الجامعات الأسبوع المقبل.

حضر الملتقى الأستاذ الدكتور باسم تهامي المدير التنفيذي للأوليمبياد الخاص المصري والدكتور أحمد سرحان مدير البرامج الصحية والدكتور إكرامي الجمال مدير الرياضة والتدريب وطارق محسن مدير مبادرة إعداد القادة من اللاعبين ومحمد سرور مدير برنامج المدارس والشباب والدكتور مصطفي شوقي مدير تكنولوجيا الرياضة، بالإضافة إلى بعض طلاب جامعات مصر من أبطال بعثة برلين ٢٠٢٣ وهم عبدالرحمن صلاح لاعب منتخب الريشة الطائرة واللاعبة مريم إبراهيم لاعبة منتخب التنس واللاعبون حازم محمود وعمر شريف لاعبو منتخب الهوكي أصحاب الميدالية الفضية.

عبر الدكتور باسم تهامي رئيس البعثة المصرية عن سعادته بالاهتمام الكبير التي توليه الدولة في كل مؤسساتها لأبطال مصر في الأوليمبياد الخاص، خاصة استضافة معهد إعداد القادة برئاسة الأستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي لأبطال مصر من طلاب الجامعات المصرية ضمن بعثة الأوليمبياد الخاص المصري الذين حققوا ٤٣ ميدالية بالألعاب العالمية الصيف برلين ٢٠٢٣.

من جانبه عبر الدكتور كريم همام مدير المعهد عن فخره بشباب مصر من جامعات مصر الذين شاركوا في تلك المحفل الدولي الكبير، مشيرا إلى أنهم نماذج ملهمة لكل شباب الجامعات المصرية ونموذج يحتذى بهم علي كل المستويات.

وقد تضمن الملتقى ندوة ذاتية أدارها أبطال بعثة الأوليمبياد الخاص عرضوا خلالها قصص نجاحاتهم وبطولاتهم وإنجازاتهم في مجالاتهم المختلفة أمام زملائهم، وتمحورت الندوة حول مشوار كل بطل والتحديات التي تخطوها بإصرار، ملهمين زملاءهم لتحقيق أهدافهم الحياتية.

هذا وقد قام الدكتور باسم تهامي، رئيس بعثة الأوليمبياد الخاص ببرلين ٢٠٢٣، بتقديم درع الأوليمبياد الخاص المصري إلى الدكتور كريم همام مدير المعهد تقديرا لمجهوداته المتميزة في مجال ذوي الهمم.

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أبطال مصر في الأولمبياد أعضاء هيئة التدريس إعداد القادة بحلوان الاهتمام الكبير الأولمبياد الخاص المصري الجامعات المصرية

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