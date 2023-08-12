السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

وفاة الإعلامية نادية الطلحاتي والدة محمد مراد مخرج برنامج "صاحبة السعادة"

محمد مراد
محمد مراد

أعلن الإعلامي أحمد فايق، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن وفاة والدة المخرج محمد مراد، مخرج برنامج “صاحبة السعادة”. 

وكتب أحمد فايق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك معلقا: “(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)، انتقلت لرحمة الله تعالى الإعلامية  نادية محمد إسماعيل الطلحاتي والدة الاستاذ  محمد مراد مخرج برنامج صاحبة السعادة وستقام صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة الظهر بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين". 

يذكر أن محمد مراد، هو مخرج ومؤلف مصري، بدأ بالإخراج المسرحي ثم عمل مساعداً للمخرج يوسف شاهين، صاحب فكرة وإعداد وإخراج برنامج ( شغل سيما )عام 2002 و الذي قدم منه ٣ مواسم، اشتهر بعمل الحملات الدعائية والTrailers لاكثر من ٧٥ فيلم سينمائي مصري ، اخرج العديد من الافلام التسجيلية و الكليبات، أخرج برنامج (الناس وأنا) للفنان حسين فهمي عام ٢٠٠٦ و استمر لمدة ٣ مواسم، ثم أخرج برنامج (صاحبة السعادة) للفنانة إسعاد يونس منذ بدايته عام 2014 وحتى الآن، وحصل من خلاله على عدد كبير من الجوائز والتكريمات داخل مصر وفي عدد من الدول العربية. 

برنامج صاحبة السعادة هو برنامج تلفزيوني تقدمه إسعاد يونس تستضيف فيه نوعية مختلفة من النجوم وصناع الفن، نجوم الرياضة، صناع الموسيقى بالإضافة إلى الترويج للصناعات المصرية والتعريف بالمطاعم المصرية الشهيرة قديمًا وحديثًا، علاوة على دعمه لقصص النجاح الملهمة.

بدأ عرض البرنامج في عام 2014 على قناة شبكة قنوات سي بي سي وحظى بمتابعة واسعة من المتابعين وفي 2018 أنتقل البرنامج ليذاع على قناة دي إم سي.لا يقتصر الضيوف على الشخصيات المصرية فقط، فتم استضافة شخصيات أجنبية مثل الممثلة التركية مريم أوزرلي  والمغني الجزائري الشاب خالد.

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