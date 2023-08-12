اكتشف علاقتها بقريبه.. سيدة تقتل زوجها فى الشرقية

أمرت النيابة العامة بههيا بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، بحبس ربة منزل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بقتل زوجها خنقًا في قرية تابعة لمركز ههيا، بسبب اكتشافه وجود علاقة غير شرعية بينها وبين أحد أقاربه.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمة.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى ههيا المركزي بوصول "جمال ال إ ع"، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية مقتل المجني عليه على يد زوجته "س"، 25 سنة، ربة منزل، وأن المتهمة تخلصت من زوجها بمفردها خنقًا بعدما اكتشف أمر علاقة غير شرعية بينها وبين أحد أقاربه "ح"، 20 سنة.

تم ضبط المتهمة وعشيقها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وقررت حبس المتهمة على ذمة التحقيقات.