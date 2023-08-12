السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البرلمان العربى يرحب بإعلان اكتمال سحب النفط الخام من خزان "صافر"

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي

أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، عن ترحيبه بإعلان الأمم المتحدة، اكتمال سحب النفط الخام من الخزان العائم "صافر"- قبالة ساحل اليمن- ونقله إلى سفينة أخرى، مثّمنًا الجهود التي بذلت لإتمام هذه العملية بشكل آمن وتجنب وقوع كارثة إنسانية وبيئية كبيرة في البحر الأحمر. 

وأشاد رئيس البرلمان العربي، بكل الجهود التي بُذِلَت لإتمام هذه العملية بشكل آمن، فضلًَا عن الدعم المالي الذي تم تقديمه من عدد من الدول المانحة لإنهاء هذا الخطر الذي كان يهدد البشرية، منوهًا في هذا الإطار بما قدمته المملكة العربية السعودية التي سارعت عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتقديم منح مالية للمساهمة في حل مشكلة الخزان العائم "صافر".

وثمَّن رئيس البرلمان العربي، الدعم اللا محدود الذي قدمه تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الأمم المتحدة لإتمام هذه العملية وفق الخطة التي تم وضعها. 

يذكر أن رئيس البرلمان العربي، قد طالب مرارًا بضرورة العمل وبشكل سريع على تفريغ النفط الخام من الخزان العائم "صافر"، كونها ناقلة متهالكة وكان هناك حديث عن مخاطر كارثية وشيكة قد تحدث نتيجة تسرب أو غرق أو انفجار ناقلة النفط صافر، والتي تحمل على متنها 1.14 مليون برميل نفطي.

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