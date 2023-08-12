السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الشريف" يُعلن زراعة نحو 213 ألف شجرة في أحياء الإسكندرية

مبادرة 100مليون شجرة
مبادرة 100مليون شجرة بالإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية، عن زراعة 213ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة بأحياء الإسكندرية، منذ بداية المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة وحتى الآن.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على أن المحافظة تسعى إلى زيادة المسطحات الخضراء بجميع الأحياء، لافتًا إلى أن الإدارة العامة للحدائق المركزية بقيادة محمد الحلوانى، قامت من بداية تنفيذ المبادرة الرئاسية "زراعة 100مليون شجرة" بزراعة نحو أكثر من 200 ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة بأحياء الإسكندرية.

هذا وقد وجه الشريف الإدارة العامة للحدائق المركزية برفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة وزيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية.

ومن جانبه، أشار محمد الحلواني أنه خلال الأسبوع الواحد والخمسون من المبادرة الرئاسية زراعة 100مليون شجرة؛ تم زراعه 13 ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة، مقسمة إلى  زراعة 5697 شتلة مثمرة نطاق مركز ومدينة برج العرب، بالإضافة إلى تسليم  5200 من رصيد حي الجمرك بمشتل الإدارة العامة للحدائق المركزية إلى شركة الصرف الصحي، وذلك لزراعتها في محيط محطات الصرف الصحي، وزراعة 550 شتلة مثمرة بمعرفة الإدارة العامة للحدائق المركزية، وزراعة  495 شجيرة مثمرة وغير مثمرة نطاق حي المنتزة أول، وزراعه 438 شتلة مثمرة وغير مثمرة نطاق حي غرب، وزراعه 415 شتلة مثمرة وغير مثمرة نطاق حي العجمي، وزراعة  360 شجرة مثمرة وغير مثمرة نطاق حي المنتزة ثان، وزراعه 326 شتلة مثمرة وغير مثمرة نطاق حي شرق، و 40 شتلة مثمرة بحى العامرية ثان.

الإدارة العامة للحدائق المركزية 100مليون شجرة الإسكندرية المبادرة الرئاسية المسطحات الخضراء تشجير الطرق الرئيسية

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