السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قافلة طبية مجانية بقرية السعيدية في الفيوم

قافلة طبية
قافلة طبية

أطلقت إدارة القوافل الطبية بمديرية الشئون الصحية في الفيوم، صباح اليوم السبت، قافلة طبية مجانية؛ لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين، وصرف العلاج بالمجان، بقرية السعيدية بمركز سنورس، والتي تستمر على مدار يومين.

وتقدم القافلة، تحت رعاية الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، وإشراف الدكتور أحمد سعد اللباد، مدير القوافل الطبية بالمديرية، خدمات طبية متنوعة، تشمل تخصصات (الجراحة، والباطنة، والنساء، وعيادتين الأطفال، والجلدية، والعظام، والمسالك البولية، وتنظيم الأسرة، والأسنان)، بالإضافة إلى الأشعة، والفحوصات المعملية، ومعمل الدم، وندوات التثقيف الصحي.

وتوقع القافلة الكشف الطبي والفحوصات على المواطنين وصرف العلاج بالمجان، كما تقدم، خدمات توعوية وتثقيفية للمترددين على القافلة، بشأن الوقاية من الفيروسات، ومواجهة العديد من القضايا التي تخص صحة الأم، وغيرها.

قافلة طبية مجانية لعلاج المواطنين بقرية السعيدية الفيوم

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