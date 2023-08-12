محمد رياض يكشف أبرز فعاليات المهرجان القومى للمسرح (فيديو)

قال الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح، إنه يمتلك الخبرة الكافية في المسرح لتولي رئاسة المهرجان، وذلك بسبب حُبه للمسرح الذي جعله يقبل المهمة، مؤكدًا أنه بدأ الإعداد للمهرجان مبكرًا.

وأضاف رياض، خلال لقاء مع برنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المهرجان القومي للمسرح صعب؛ لأن فعالياته كثيرة وزمنه كبير إذ يستمر لمدة 15 يومًا وبه 37 عرضًا رسميًا و3 مسابقات من بينها المقال النقدي، وهناك مسابقة جديدة في التأليف المسرحي، وتم إجراء أكثر من 30 ندوة أيضًا.

وأشار محمد رياض، إلى أن المهرجان يحتوي على ورش مسرحية، وورش إخراج، وإلقاء وإدارة مسرحية، بهدف ضخ كفاءات جديدة للمسرح.