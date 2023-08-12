السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد رياض يكشف أبرز فعاليات المهرجان القومى للمسرح (فيديو)

الفنان محمد رياض
الفنان محمد رياض

قال الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح، إنه يمتلك الخبرة الكافية في المسرح لتولي رئاسة المهرجان، وذلك بسبب حُبه للمسرح الذي جعله يقبل المهمة، مؤكدًا أنه بدأ الإعداد للمهرجان مبكرًا.

وأضاف رياض، خلال لقاء مع برنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المهرجان القومي للمسرح صعب؛ لأن فعالياته كثيرة وزمنه كبير إذ يستمر لمدة 15 يومًا وبه 37 عرضًا رسميًا و3 مسابقات من بينها المقال النقدي، وهناك مسابقة جديدة في التأليف المسرحي، وتم إجراء أكثر من 30 ندوة أيضًا.

وأشار محمد رياض، إلى أن المهرجان يحتوي على ورش مسرحية، وورش إخراج، وإلقاء وإدارة مسرحية، بهدف ضخ كفاءات جديدة للمسرح.

التأليف المسرحي الفنان محمد رياض المهرجان القومي للمسرح برنامج هذا الصباح

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