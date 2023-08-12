السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شخصين فى حادثى تصادم بمدينة 6 أكتوبر وكرداسة بالجيزة

اسعاف
اسعاف

أصيب شخصان في حادثين تصادم بمدينة 6 أكتوبر وكرداسة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تجاه قائدي السيارتين، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

البداية ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، بوقوع حادث تصادم بطريق الواحات، في مدينة 6 أكتوبر، بإجراء التحريات تبين اصطدام سيارة بشخص، مما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي لإسعافه، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وأصيب آخر نتيجة اصدام سيارة به، بمنطقة المعتمدية في كرداسة، وتم نقله إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج، وتولت النيابة التحقيق.

شخصين حادثين تصادم الإجراءات القانونية النيابة غرفة النجدة بالجيزة كرداسة

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