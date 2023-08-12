السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" ترصد تطورات الأوضاع فى النيجر (فيديو)

الأوضاع في النيجر
الأوضاع في النيجر

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، تقريرًا عن تطورات الأوضاع في النيجر.

تطورات الأوضاع في النيجر:

جنود ومركبات عسكرية تطوف شوارع العاصمة نيامي وتحاصر القصر الرئاسي.

الحرس الوطني يحتجز الرئيس محمد بازوم بمقر الرئاسة.

قوات الدفاع والأمن بالنيجر تعلن السيطرة على السلطة.

مظاهرات مؤيدة للإطاحة بحكم الرئيس بازوم.

الاتحاد الإفريقي يدين التحركات في النيجر ويطالب بحماية الرئيس.

مواطنون يضرمون النيران في عدة مبان بالعاصمة نيامي.

قائد الحرس الرئاسي عبدالرحمن تياني يعلن نفسه رئيسًا للمجلس العسكري في النيجر.

إدانات دولية وإفريقية للإطاحة بالرئيس محمد بازوم.

الاتحاد الأوروبي يعلق التعاون مع النيجر.

فرنسا تقرر تعليق المساعدات التنموية والمالية للنيجر.

مجموعة إيكواس تعقد اجتماعًا في أبوجا لبحث تطورات النيجر.

إيكواس تمنح المجلس الانتقالي في النيجر مهلة أسبوعًا لإعادة النظام الدستوري.

إيكواس تلوح بإمكانية التدخل العسكري في النيجر.

رئيس تشاد يصل نيامي لإجراء جهود وساطة.

اعتقال عدد من وزراء حكومة محمد بازوم.

المجلس العسكري الانتقالي يقرر وقف صادرات الذهب واليورانيوم إلى فرنسا.

فرنسا تبدأ إجلاء رعاياها ومواطني عدة دول أوروبية من النيجر.

وزراء دفاع إيكواس يضعون خطوطًا عريضة للتدخل العسكري المحتمل في النيجر.

انتهاء المهلة التي حددتها إيكواس لعودة الحكم الدستوري في النيجر.

المجلس الانتقالي يطلب إجراء حوار مع مجموعة إيكواس.

أمريكا تعلن وقف مساعداتها للنيجر.

المجلس الانتقالي يعلن تشكيل حكومة جديدة تتكون من 21 وزيرًا.

قادة إيكواس يؤكدون التمسك بالحل السلمي لإنهاء الأزمة ويلوحون بالتدخل عسكريًا.

الولايات المتحدة تؤكد دعمها جهود مجموعة إيكواس بشأن الأزمة.

النيجر تطورات الأوضاع تطورات الأوضاع في النيجر القاهرة الإخبارية ترصد

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