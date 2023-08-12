5 طرق أساسية لتبييض الأسنان قبل الذهاب إلى الطبيب

يهتم العديد من الأشخاص بنظافتهم الشخصية ومع التطور المستمر أصبح البعض يلجأ إلى الكثير من عمليات التجميل المستحدثة البسيطة مثل عمليات تبييض الأسنان.

حسب موقع Hindustan times فإنه أثناء الاندفاع نحو تبييض الأسنان عند الأطباء للحصول على ابتسامة هوليودية مثالية، غالبًا ما ينسى الناس قيمة الحفاظ على نظافة أسنانهم قبل فعل ذلك، ونسيان أن هناك العديد من الخيارات ولكن الاعتقاد بأنه قد يكون من الصعب اختيار أي منها هو الأفضل لتحقيق ما تريد.

وقد اقترح الدكتور سيمران سينس طبيب الأسنان قائلاً: “يجب أن يبدأ تنظيف الأسنان والاهتمام والعناية بها في المنزل بالفرشاة والمعجون مرتين يوميًا، ويفضل أن يكون ذلك بفرشاة صوتية تضمن إزالة كل البلاك والإصرار وبقايا الطعام وعدم استخدام فرشاة صلبة أبدًا حيث يمكنها إزالة الطبقة الخارجية من المينا للأسنان. إلى جانب ذلك يجب استخدم معجونًا غير كاشط ويجب دائمًا تنظيف الأسنان بالخيط بعد الوجبات لتنظيف الأسطح بين الأسنان لأن عدم القيام بذلك يؤدي إلى تراكم الطعام ما بين الأسنان".

وأضاف: “ويجب معرفة أن التدخين والاستهلاك المستمر للشاي والقهوة يساهمان بشكل كبير في ظهور بقع صفراء وبنية على الأسنان الخارجية، وللحصول على أسنان أكثر إشراقًا يجب على الأشخاص زيارة طبيب الأسنان لإجراء المقشر الخفيف مع التلميع، قبل أن يلجأوا إلى التبييض”.

وأوضح: "يمكن تحقيق ذلك من خلال تطبيق أي من المركبين بيروكسيد الهيدروجين (H2O2) أو بيروكسيد الكارباميد، حيث يعطي H2O2 نتائج فورية ولكن يعطي بيروكسيد الكارباميد نتائج أكثر استدامة. وهناك حاجة دائمًا إلى وجود طبقة واقية لتجنب أي حساسية غير مرغوب فيها في الأسنان، لذلك نقول دائما إنه يجب أن يبدأ الحماس في الحصول على أسنان أكثر بياضًا وأكثر إشراقًا بالمعرفة الصحيحة الصحية أولا".

فيما أوصى بخمس طرق لتبييض الأسنان أساسية يمكن أن تمنح ابتسامة أكثر بياضًا قبل الذهاب إلى الطبيب:

الحفاظ على نظافة الفم:

من خلال القضاء على بكتيريا الفم وتجنب تكون البلاك، يساعد التنظيف المنتظم بالفرشاة والخيط في الحفاظ على أسنانك بيضاء متلألئة، ويمكن إزالة بقع الأسنان بلطف باستخدام معجون الأسنان ويمكن التخلص من البكتيريا المسببة للبلاك باستخدام الخيط، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تحافظ عمليات تنظيف الأسنان الروتينية على أسنانك صحية ومشرقة.

استخدام الزيوت الطبيعية:

يعتبر استخدام الزيوت الطبيعية علاجًا تقليديًا للفم وخاصة زيت الزيتون وزيت القرنفل ويهدفان إلى تعزيز نظافة الفم وإزالة السموم من الجسم، من أجل التخلص من البكتيريا التي يمكن أن تشكل البلاك وإعطاء أسنانك مظهرًا أصفر، حيث يمكن المضمضة بالزيت في الفم لفترة ٥ دقائق من الوقت وتحريكه داخل الفم يمين وشمال.

استخدم الفرشاة باستخدام صودا الخبز أو استخدام بيروكسيد الهيدروجين:

تعد صودا الخبز مكونًا شائعًا في معجون الأسنان لأنه يحتوي على تأثيرات تبييض طبيعية، ويعمل كمادة كاشطة خفيفة لإزالة البقع السطحية من الأسنان، حيث تنتج صودا الخبز أيضًا بيئة قلوية في الفم تمنع نمو البكتيريا، و تعمل مادة التبييض الكيميائية العضوية المعروفة بإسم بيروكسيد الهيدروجين أيضًا على تدمير الجراثيم الفموية وتساعد في تبييض الأسنان، قد يساعد استخدام بيروكسيد الهيدروجين في غسول أو معجون في تبييض الأسنان، و نظرًا لأن بيروكسيد الهيدروجين لديه القدرة على قتل البكتيريا ، فقد تم استخدامه لعلاج الجروح أيضا.

اختر الأطعمة التى لا تسبب بقع:

يشتهر التوت الداكن والصودا والنبيذ الأحمر والقهوة بتغير لون الأسنان، لذلك يجب تقليل تناولها لأنها تصبغ الأسنان.

التبييض الاحترافي للأسنان:

يستخدم أطباء الأسنان طرقًا احترافية مختلفة لتبييض الأسنان بما في ذلك ما يسمى التبييض المكتبي والقشرة المباشرة وغير المباشرة لتبييض الأسنان والليزر عادة ما يكون لها تأثير دائم، ولكن يجب معرفة أن لكل منها أضراره.