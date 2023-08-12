"الدم بقى ميه".. أب يتجرد من مشاعره ويقتل رضيعته بالسلام

تجرد أب من كل مشاعر الإنسانية وانتزع من قلبه كل معالم الحب والحنان، وتحول لشيطان كاسر دمر حياته وحياة كل من حوله ، وتسبب في كسر قلب زوجته حزننا على وفاة نجلتهم الرضيعة التي أنهي حياتها بعد وصلة من الضرب المبرح بسبب بكائها الشديد ، ولم تتخيل الأم المكلومة بأنها ستفقد نجلتها وزوجها في أننا واحد، ففي لحظة غضب أصابت زوجها أنهال على طفلتهم الرضيعة بالضرب المبرح حتى أصبحت جثة هامدة بين أيديهم .

وقالت الأم أمام جهات التحقيق المختصة بالسلام بأنها كانت تقوم بعمل بعض الأعمال المنزلية فى المنزل، وسمعت نجلتها الرضيعة، تبكى فتوجهت لتهدئتها ، وذهبت مرة أخرى لاستكمال الأعمال المنزلية وفجأة سمعت الطفلة تبكى مرة أخرى لكن بشدة ، وفور الذهاب لاستطلاع أمرها ، فوجدت زوجها والد الطفلة ينهال عليها بالضرب المبرح فى محاولة منه لمنعها من البكاء حتى يتمكن من النوم ، وأكدت الأم أن الطفلة أصيبت بالإغماء فور ضربها فأسرعوا بها إلى المستشفى إلا أن وافتها المنية.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق المختصة بالسلام بارتكابه جريمة التعدى على طفلته الرضيعة بالضرب المبرح حتى أصبحت جثة هامدة مبررا بأنها عاد من عمله مرهقا ولم يستطع النوم بسبب بكائها المستمر فلم يشعر بنفسه الا بعد تعديه عليها بالضرب المبرح.

وقررت نيابة السلام اليوم بحبس الأب المتهم بالتعدى بالضرب المبرح على طفلته الرضيعة بسبب بكائها بمدينة السلام ، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بالتصريح بدفن المجنى عليها بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية .

كان قسم شرطة السلام بمديرية أمن القاهرة، قد تلقى بلاغا من مستشفى السلام التخصصى يفيد بالاشتباه فى وفاة طفلة رضيعة عمرها عام ، حيث أفاد التقرير الطبي الصادر عن حالتها بوجود شبهة جنائية فى الوفاة، نظرا لوجود كدمات وسحجات على جسدها الصغير ، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث ووجدوا الطفلة المجنى عليها وبها آثار تعذيب وبسؤال والدها عما حدث، اعترف بأنه اعتدى بالضرب على الطفلة، فى محاولة منه لمنعها من البكاء حتى يتمكن من النوم فى هدوء، إلا أنها فارقت الحياة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.