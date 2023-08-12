السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحريات احتراق محل في فيصل تكشف عدم وجود شبهة جنائية

إطفاء حريق
إطفاء حريق

عاين رجال المباحث بالجيزة محلا تجاريا في فيصل اشتعل به حريق، لحصر التلفيات التي لحقت بمحتوياته، وإعداد تقرير لضمه للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة، كما توصلت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية.

واستمع رجال المباحث لأقوال مالك المحل، ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

البداية وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد اشتعال حريق أسفل مبنى في منطقة فيصل، وانتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن النيران اشتعلت بمحل تجارى، ونجحوا في محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

رجال المباحث محل تجارى النيابة العامة مديرية أمن الجيزة منطقة فيصل

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