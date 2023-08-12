في اليوم العالمي للشباب.. برلماني: الرئيس السيسي أولى الشباب اهتماما غير مسبوق

قال النائب ثروت سويلم، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى الشباب اهتماما غير مسبوق، ووجه جميع أجهزة الدولة بالعمل على تمكينهم وهو الإنجاز غير المسبوق.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر تطوير مهارات الشباب لتنمية مستدامة الذي نظمته وزارة الشباب بمدينة أبوقير بالإسكندرية، بمناسبة اليوم العالمي للشباب.

وأضاف أنه منذ عام 2014 وضع الرئيس السيسي الشباب ضمن أولوياته وتأهيلهم لتولي المناصب القيادية المختلفة، من خلال تبني نظرية التأهيل قبل التمكين، وقد بدأت عملية تأهيل الشباب بإطلاق الرئيس البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة PLP للشباب من (20 إلى 30) عام، وبعد نجاح التجربة تم العمل على لتوسيع الفئة العمرية المستهدفة بالتأهيل.

وأشار إلى إصدار الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم 434 لسنة 2017 بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، والتي تهدف إلى تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بكافة قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم، وجاء إنشاء هذه الأكاديمية كأحد توجيهات المؤتمر الوطني الأول للشباب بشرم الشيخ في نوفمبر 2016 والتي أقرها الرئيس السيسي.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على تحقيق التمكين الحقيقي للشباب، وذلك ما تم في معظم مؤسسات الدولة حيث يتواجد الشياب في كافة المجالات والمحافل الدولية.

وأشاد سويلم، خلال كلمته، بالإنجازات الكبيرة التي شهدتها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي اصبحت واقع ملموس للجميع، أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، مطالبا الشباب بالتوحد خلف القيادة السياسية لاستكمال مسيرة النجاح والتنمية.

وثمن سويلم الجهود الكبيرة المبذولة من وزارة بجهد وزارة الشباب والرياضة والوزير الدكتور أشرف صبحي، خاصة فيما يتعلق بدعم الشباب والرياضة بشكل مميز ومتحضر، مطالبا من مسؤولي المؤتمرات بتكرار مثل اللقاءات الشبابية، دعما للقيادة السياسية العظيمة إلى حققت نقلة نوعية للشعب المصري.