وزير خارجية أوكرانيا: بلادنا مستعدة لتقديم تنازلات لموسكو

قال وزير الخارجية الأوكراني ديميتري كوليبا، إن بلاده مستعدة لتقديم تنازلات لموسكو لكن ذلك يتوقف على الظروف.

وأضاف في تصريحات له أن الموسم السياسي المستقبلي سيكون صعبًا على كييف، مشيرًا إلى أن مزيدا من الدول سيطالبها بالتفاوض مع موسكو.

وقال: "أحذر الجميع.. هذه الأصوات ترتفع.. سنبذل قصارى جهدنا في إطار القانون الدولي والقانون الجنائي لضمان تلاشي هذه الأصوات".

وزير الدفاع الروسى يتفقد التشكيلات التابعة للأسطول الشمالى بمنطقة القطب الشمالى

وتفقد وزير الدفاع الروسي «سيرجي شويجو» التشكيلات التابعة للأسطول الشمالي بمنطقة القطب الشمالي المنعزلة، ووفقا لما قالته وزارة الدفاع الروسية عبر تطبيق تليجرام، ونقلته وكالة رويترز أن مجموعة من السفن الحربية الروسية انطلقت في البحر لأداء مهام في منطقة القطب الشمالي بالمحيط المتجمد الشمالي.