السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

98 مخالفة تموينية متنوعة بالغربية خلال أسبوع

حملات تموينية
حملات تموينية

حررت مباحث التموين بالغربية 98 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة خلال حملة على مدار أسبوع، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع المغشوشة والفاسدة.

وتلقى العقيد عمرو الطوخي، مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارًَا بتحرير 98 مخالفة متنوعة شملت، البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وسلع مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنتهية الصلاحية، وتلاعب في الأوزان.

وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة.

وجدي خلال أسبوع تحرير مخالفة تموينية متنوعة بمحافظة الغربية

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