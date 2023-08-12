98 مخالفة تموينية متنوعة بالغربية خلال أسبوع

حررت مباحث التموين بالغربية 98 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة خلال حملة على مدار أسبوع، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع المغشوشة والفاسدة.

وتلقى العقيد عمرو الطوخي، مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارًَا بتحرير 98 مخالفة متنوعة شملت، البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وسلع مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنتهية الصلاحية، وتلاعب في الأوزان.

وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة.