"الرايات" تعلن استمرار اضطراب بحر الإسكندرية.. حمراء في الغرب ومتباينة شرقا

واصلت شواطئ العجمي وغرب الإسكندرية، رفع الريات الحمراء التحذيرية بجميع شواطئ القطاع الغربي، لارتفاع الأمواج واضطراب حالة البحر، وذلك لتأمين المواطنين والمصطافين.

وقال الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إنه ما زالت شواطئ القطاع الغربي ترفع الراية الحمراء نظرًا لارتفاع الأمواج والذي استمر لليوم الرابع على التوالي، فيما تباينت ألوان الرايات بشواطئ القطاع الشرقي حيث تنوعت بين الرايات الحمراء للبعض، والصفراء لأخرى، أما الشواطئ التي اكتمل بها حاجز الأمواج فرفعت الرايات الخضراء، حيث تعد شواطئ آمنة للسباحة.

وأوضحت مصايف الإسكندرية، أن نسب الاشغال حتى الآن بشواطئ القطاع الشرقي 30%، بينما شواطئ غرب الإسكندرية فحققت نسبة إشغال 20%.

وشددت الادارة المركزية للسياحة والمصايف على ضرورة تواجد عمال الإنقاذ والمسعفين وعمال الأبراج، وأخذ المواطنين الحيطة والاستماع لتعليمات المنقذين، حفاظا على سلامتهم وأرواحهم، مشيرة إلى أن التأكيد على منع نزول البدالات للمياه، وتواجد عمال الأبراج فوق الابراج ورفع أقصى درجات الحيطة والحذر، وزيادة عدد الغطاسين والمنقذين لضمان سلامة الرواد، ورفع كفاءة المسعفين ووحدات الإسعاف وتزويدها باسطوانات الأكسجين واحتياجات الاسعافات الأولية، وذلك لحماية المصطافين ورواد الشواطئ، خاصة في أيام اضطراب البحر.

كما أعلنت السياحة والمصايف عدد من التعليمات صادرة عن الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ لاتباعها من المواطنين.

1-اتباع تعليمات المنقذين.

2-أسبح في المنطقة التي يوجد بها المنقذ.

3- اقرأ التعليمات الموضحة بلوحة الإرشادات المتواجدة بالشواطئ.

4- عدم نزول المياه لمن لا يعرف العوم، وفي هذه الحالة يجب أن يكون معك مرافق أو صديق يجيد السباحة.

5- ارتدى سترة النجاة "اللايف جاكيت" في حالة عدم إجادة السباحة.

6- تعلم المهارات الأساسية للإنقاذ لإنقاذ نفسك أو غيرك.

7- راقب أطفالك جيدا على الشاطئ وداخل البحر

8- لا تستخدم اطواق النجاة في الرياح القوية والأمواج العالية لأنها يمكن أن تجذبك أكثر داخل البحر.

9- لا تقفز من أماكن عالية لخطورة القفز من ارتفاع عالي في المياه.

10- إذا رأيت شخص في خطر، ولا تستطيع مساعدته، اطلب المساعدة من المنقذ واتصل بالإسعاف على رقم 123 عند اللزوم.

11-في حالة وجود تيار ساحب يجب عدم السباحة عكس التيار اتجاه الشاطئ حتى لا تفقد قوتك سريعا والسباحة باتجاه موازي للشاطئ يمينا أو يسارا.

