إصابة 4 مواطنين فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة فى الفيوم

أصيب 4 مواطنين بإصابات مختلفة تراوحت بين طلقات نارية، وقطع أوتار اليد، وجروح قطعية، وسحجات وكدمات بالجسم، في 3 مشاجرات منفصلة بمناطق السلخانة والعدوة وأبشواي بدائرة محافظة الفيوم، وذلك بسبب خلافات الجيرة، حيث بدأت بمشادة كلامية وتطورت إلى تشابك الأيدي ثم تحولت إلى مشاجرات استخدم خلالها الأسلحة البيضاء والنارية والشوم والعصي.

البداية بتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بإصابة مواطن مقيم الكوم الأحمر، بقطع في أوتار اليد اليسرى، وجروح قطعية متفرقة، وذلك في مشاجرة مع آخرين بمنطقة السلخانة بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، وجرى نقله إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

كما تلقى إخطارًا بإصابة آخر في مشاجرة بالشوم والعصي بسبب خلافات الجيرة بدائرة مركز شرطة الفيوم، وجرى السيطرة على المشاجرة، ونقل المصاب إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج.

وأصيب آخران بطلقات نارية "خرطوش"في مشاجرة نشبت بينهما وبين آخرين بسبب خلافات الجيرة في مركز أبشواي، استخدموا خلالها الأسلحة النارية، وجرى نقل المصابين لمستشفى أبشواي لتقديم الرعاية الطبية.

وتمكنت قوات الشرطة من السيطرة على المشاجرات الثلاث، وفضها، وضبط طرفيها، وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.