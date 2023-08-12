السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بخطف طالب في الزيتون

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، اليوم السبت، محاكمة متهمين بخطف طالب بسبب خلافات مالية مع والده.

البداية بتلقي قوات الأمن بقسم شرطة الزيتون، التابع لمديرية أمن القاهرة، من إحدى السيدات، التي تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية ومقيمة بمنطقة الزيتون التابعة لمحافظة القاهرة، بتغيب نجلها، طالب ومقيم بذات الدائرة، عقب انتهاء اليوم الدراسي بالمدرسة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين مقيمين بدائرة القسم، كما تم تحديد مكان وجود المتهمين.

وباتخاذ الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبصحبتهما المجنى عليه، وبمواجهة المتهمان اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية مع والد المجنى عليه، حيث اتفقا فيما بينهما على استدراج المجنى عليه ومساومة والدته.

محكمة جنايات القاهرة عابدين طالب خلافات مالية قوات الأمن مديرية امن القاهرة السيدات الدول الأجنبية

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