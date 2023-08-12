"القاهرة الإخبارية": طوارئ فى 9 مناطق روسية بسبب الإعصار خانون

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، بإعلان حالة الطوارئ في 9 بلديات بالشرق الأقصى الروسي، بعد سقوط أمطار غزيرة على قرى في أعقاب الإعصار خانون، الذي ضرب اليابان الأسبوع الماضي.

تراجعت قوة خانون إلى منخفض استوائى

وبعد أن اجتاح جنوب اليابان، تراجعت قوة خانون إلى منخفض استوائي في أثناء مروره عبر كوريا الشمالية، يوم الجمعة، قادمًا من كوريا الجنوبية، كما أن 32 منطقة سكنية انعزلت وغمرت المياه 543 منزلًا ومساحات شاسعة من الطرق بحلول صباح السبت في الشرق الأقصى الروسي، وهي منطقة في أقصى شرق روسيا والقارة الآسيوية.

ونقلت الوكالة الروسية عن خدمات الطوارئ أنه تم إعلان حالة الطوارئ في تسع بلديات بمنطقة بريموري، التي يمثل ميناء فلاديفوستوك المركز الإداري لها، كما أن المياه خرقت سدًا كان مُشيّدًا لاحتواء الفيضانات في مدينة أوسوريسك على بعد نحو 100 كيلومتر شمال فلاديفوستوك. ولم تقدم المزيد من التفاصيل.