السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل : تدريب مهنى على التسويق الإلكترونى لشباب أسوان

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

تابعت مديرية العمل بمحافظة أسوان الدورة التدريبية الثانية في مجال التسويق الإلكتروني بمركز تدريب مهنى المحمودية التابع للمديرية فى إطار التعاون المشترك بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي WFP، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على وظائف المستقبل والمهن التي تتطلبها سوق العمل داخل المحافظات لتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم.

وأشاد فوزى صابر، مدير مديرية العمل بأسوان في تقريره الذي تلقته الوزارة، بجهود التعاون المشترك بين المديرية وبرنامج الأغذية العالمي، والتي أسفرت عن برامج تدريبية للشباب على المهن التى يتطلبها سوق العمل، يستطيع الشباب بعد انتهاء التدريب من بدء مشروع خاص بأقل تكلفة، وخاصة في مجال التسويق الإلكتروني، ووظائف الرقمنة والتى أصبحت لغة العصر الحالى، كما ناشد المتدربين على الجد والاجتهاد خلال التدريب وتقديم مشاريع تليق بهم فى نهاية الدورة التدريبية موجهًا لهم الشكر على حرصهم على الالتزام بمواعيد التدريب واكتساب المهارات والمعارف التى تؤهلهم لسوق العمل.

وأضاف مدير المديرية، أن الدورة التدريبية تتضمن برامج مكثفة على مدار 22 يوما تدريبيا، بهدف تعزيز قدرات الشباب ودعمهم في سوق العمل من خلال توفير البرامج التدريبية الحديثة التي تتيح لهم فرصًا أكبر للتطور المهني والاقتصادي، خاصة في إطار تغيرات العصر الحديث، كما تقدم المتدربون بالشكر لوزير العمل على توفير تلك البرامج المجانية للشباب من الجنسين لتأهيلهم لسوق العمل في مراكز تدريبية مجهزة بأحدث المعدات والأدوات التي تمكنهم من ممارسة المهن المتاحة والتمكن من أدائها بسهولة.

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