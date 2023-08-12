ليونيل ميسى يقود إنتر ميامى الأمريكى إلى نصف نهائى كأس الدوريات

يواصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم إنتر ميامي الأمريكي، تألقه رفقة ناديه في بطولة كأس الدوريات.

ليونيل ميسي يقود إنتر ميامي لنصف نهائي كأس الدوريات

وقاد ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي نحو الانتصار على منافسه شارلوت برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الدوريات.

وافتتح جوزيف مارتينيز التهديف لفريقه إنتر ميامي في الدقيقة 12 من ركلة جزاء، قبل أن يُضيف روبير تايلور الهدف الثاني في الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 78، سجل أديلسون مالاندا هدفًا بالخطأ في مرماه، وفي الدقيقة 86 سجل ليونيل ميسي الهدف الرابع لإنتر ميامي، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من ليوناردو كامبانا.

وبعد التسجيل، احتفل ليونيل ميسي بطريقة جديدة، بإحدى حركات شخصية مارفل في سبايدر مان، ليُثير جدلًا كبيرًا بين رواد التواصل الاجتماعي حول طريقة احتفالاته المتعددة والمختلفة.

ويتصدر ليونيل ميسي جدول ترتيب هدافي كأس الدوريات برصيد 8 أهداف سجلها في 5 مباريات، كما صنع هدفًا، متفوقًا على الجنوب أفريقي بونجوكوهلي هلونجواني "بونجي"، لاعب مينيسوتا يونايتد، الذي سجل 7 أهداف وصنع هدفًا.

ومن المقرر أن يلتقي فريق إنتر ميامي بنظيره فيلادلفيا يونيون، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الدوريات.

وكان فريق فيلادلفيا يونيون قد تغلّب على كويريتارو المكسيكي بنتيجة 2-1، ليخطف بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من بطولة كأس الدوريات.