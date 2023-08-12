السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تفعيل أنظمة الدفاع الجوي بمنطقة دجيرجينسكي الروسية وإسقاط طائرة مُسيّرة

طائرات مسيرة
طائرات مسيرة

أعلن فلاديسلاف شابشا، حاكم مقاطعة كالوجا الروسية، اليوم السبت، تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في منطقة دجيرجينسكي، وإسقاط طائرة مُسيّرة، مؤكدًا عدم وقوع خسائر بشرية أو أضرار بالبنية التحتية، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف حاكم مقاطعة كالوجا الروسية: "الليلة، تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في منطقة دجيرجينسكي وأسقطت طائرة مُسيّرة"، موضحا أنه "نتيجة للحادث لا توجد عواقب على الناس والبنية التحتية".

أوكرانيا تواصل تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة

وتواصل أوكرانيا تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على عدد من مقاطعات روسيا، إلى جانب مهاجمة السفن الروسية في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، في إطار هجومها المضاد.

حاكم مقاطعة كالوجا كالوجا مقاطعة كالوجا تفعيل أنظمة الدفاع الجوي منطقة دجيرجينسكي إسقاط طائرة م سي رة أنظمة الدفاع الجوي

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