السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اليوم.. الهلال يواجه النصر في نهائي البطولة العربية للأندية

رونالدو
رونالدو

يلتقى فريق النصر نظيره الهلال، في نهائى البطولة العربية فى تمام الساعة السادسة مساء التى ستقام بملعب الملك فهد بالطائف.

وكان الاتحاد العربى لكرة القدم، قد قرر تعديل موعد المباراة لتقام في السادسة مساء بدلا من التاسعة.

وبلغ النصر النهائي بفوزه على الشرطة العراقي في الدور نصف النهائي بهدف دون رد من توقيع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بينما تأهل الهلال السعودي على حساب مواطنه الشباب بالفوز عليه بنتيجة 3-1

ويتسلح النصر بعدد من نجومه لتحقيق الفوز على الهلال، منهم كريستيانو رونالدو نجم الفريق وساديو مانى فيما يضم نادى الهلال كوليبالي وميشيل والبرازيلي ومالكوم .
ويحصل الفريق الفائز بالبطولة على 6 ملايين دولار، فيما يحصل الوصيف على مليونى دولار وخمسمائة ألف دولار، كما ستحصل الأندية التى وصلت للمربع الذهبى على 200 ألف دولار، فيما يحصل كل فريق شارك فى البطولة على 100 ألف دولار.

وودع الزمالك البطولة من دور المجموعات، بعدما احتل المركز الثالث فى مجموعته خلف النصر الذي يخوض النهائىي،والشباب السعودي، فيما حل اتحاد المنستير رابعًا في المجموعة.

النصر الهلال نهائي البطولة العربية رونالدو الزمالك

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