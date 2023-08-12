السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مختار نوح لـ "الشاهد": قضية اغتيال هشام بركات يجب صناعتها فى فيلم

مختار نوح
مختار نوح

قال المحامي مختار نوح، المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، إن الأمن استطاع أن يلملم نفسه سريعًا في قضية اغتيال الشهيد هشام بركات، لافتًا إلى أن قوة الأمن ظهرت في هذه القضية؛ لأنه استطاع أن يلملم نفسه سريعًا وفي ساعات معدودة، حيث استطاع أن يمسك بمرتكبي الجريمة. 

وأضاف "نوح"، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن الأمن استطاع أن يمسك بمنفذي عملية اغتيال الشهيد هشام بركات وبتوابعهم، حيث استطاع أن يأتي بالمزرعة التي كان يتم فيها تصنيع المتفجرات في مصر، والتي استخدمت في الاغتيال، كما أن الأمن تمكن من معرفة مرتكبي عمليات وجرائم أخرى لم يكن معروف من مرتكبيها، مثل قضية أبو كبير.

وأشار إلى أن قضية اغتيال الشهيد هشام بركات تعتبر قضية مليئة بالأسرار ويجب أن يتم تدريسها، و صناعتها في أفلام، مؤكدًا أن قيادة مصر مؤمنة بأن هذه القضايا لابد أن تُدرس وروايتها في أفلام، معقبًا: "مسلسل الاختيار على سبيل المثال صنع شعبية وقوة كبيرة، وكذلك الحال لقضية اغتيال هشام بركات، حيث لابد من عمل فيلمًا باسمه". 

مختار نوح برنامج الشاهد اغتيال هشام بركات محمد الباز جماعة الإخوان

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