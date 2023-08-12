مختار نوح لـ"الشاهد": محمد مرسى مات مقهورا من الإخوان

قال مختار نوح، المتخصص في شئون الجماعات الإرهابية، إن الإخوان دخلوا الانتخابات الرئاسية بأمر من الولايات المتحدة الأمريكية، معبرًا: "الإخوان عملوا اعتصام رابعة بأمر من الغرب، وهنا تتجلى فكرة أن الإخوان ورقة يستخدمها الغرب لتقسيم الوطن".

مخططات الإخوان



وأكد "نوح"، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بالفعل الغرب يستخدم الإخوان لتفتيت الوطن، مشيرًا إلى أن أسرار الدول يأتي عليها الوقت ويتم الكشف عنها، قائلًا: "إحنا عرفنا بعض أسرار حرب روسيا وأوكرانيا وهي شغالة، فكان من الطبيعي جدًا أن نعرف أسرار الحكم الإخواني".

وتابع: "اعتقد أن محمد مرسي أراد تقييم التجربة الإخوانية في الحكم أثناء وجوده في السجن، وخيرت الشاطر غضب جدًا وعرف أن ده مصطلح المراجعة".

موت محمد مرسي

وأشار إلى أن محمد مرسي ضحية المجموعة التي كان معاها داخل السجن، معبرًا:" كان لازم مرسي يموت بسكته قلبية، مرسي ماكنش هيتحمل أد إيه هو ساذج".

وأكد أن الإخوان هم السبب الأساسي في وفاة محمد مرسي، وغدًا سيعلم الإخوان التنظيم السري ماذا كان يخفي".

واستطرد: "صفوت حجازي مجرد متسلق كان يريد أن يكون رئيس وزراء فقط، وأيمن نور هو اللي كشف الاجتماع بتاع عمرو موسى مع خيرت الشاطر وكشفه عن عمد علشان يحرق عمرو موسى".