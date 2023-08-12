السبت 12 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مختار نوح لـ"الشاهد": محمد مرسى مات مقهورا من الإخوان

مختار نوح
مختار نوح

قال مختار نوح، المتخصص في شئون الجماعات الإرهابية، إن الإخوان دخلوا الانتخابات الرئاسية بأمر من الولايات المتحدة الأمريكية، معبرًا: "الإخوان عملوا اعتصام رابعة بأمر من الغرب، وهنا تتجلى فكرة أن الإخوان ورقة يستخدمها الغرب لتقسيم الوطن".

مخططات الإخوان


وأكد "نوح"، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بالفعل الغرب يستخدم الإخوان لتفتيت الوطن، مشيرًا إلى أن  أسرار الدول يأتي عليها الوقت ويتم الكشف عنها، قائلًا: "إحنا عرفنا بعض أسرار حرب روسيا وأوكرانيا وهي شغالة، فكان من الطبيعي جدًا أن نعرف أسرار الحكم الإخواني".

وتابع: "اعتقد أن محمد مرسي أراد تقييم التجربة الإخوانية في الحكم أثناء وجوده في السجن، وخيرت الشاطر غضب جدًا وعرف أن ده مصطلح المراجعة".

موت محمد مرسي 

وأشار إلى أن محمد مرسي ضحية المجموعة التي كان معاها داخل السجن، معبرًا:" كان لازم مرسي يموت بسكته قلبية، مرسي ماكنش هيتحمل أد إيه هو ساذج".

وأكد أن الإخوان هم السبب الأساسي في وفاة  محمد مرسي، وغدًا سيعلم الإخوان التنظيم السري ماذا كان يخفي".

واستطرد: "صفوت حجازي مجرد متسلق كان يريد أن يكون رئيس وزراء فقط، وأيمن نور هو اللي كشف الاجتماع بتاع عمرو موسى مع خيرت الشاطر وكشفه عن عمد علشان يحرق عمرو موسى".

مختار نوح الجماعات الإرهابية اكسترا نيوز الشاهد محمد الباز

الأكثر قراءة

لماذا قتل الإخوان هشام بركات؟.. مختار نوح يكشف السر لـ"الشاهد"

قناة الناس| عصام الروبى يكشف تفاصيل تعاون النبى مع أهل بيته (فيديو)

مختار نوح لـ"الشاهد": محمد مرسى مات مقهورا من الإخوان

"معكم" يكشف كواليس فوز فريق سباقات هندسة عين شمس بمسابقة فورمولا بالمملكة المتحدة

مختار نوح يحكى لـ "الشاهد" قصة ضابط خدعه يحيى موسى لاغتيال هشام بركات

يعيد مصر للريادة الأفريقية.. مزارعون يتحدثون لـ"الدستور" عن قرار الرئيس بشأن "مستقبل مصر"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

سارة شريف

مدرسة يونى فى أوغندا

ماجد حبته

أزمة الكهرباء.. الآن ومستقبلًا

مؤمن المحمدي

الإنكار مش هـ يفيدك

أحمد الصغير

«نقابة النشالين تهنئ جلالة الملك ومفاجأة صادمة لأصحاب الفضيلة!»

د. محمد عفيفي

البابا شنودة

وائل لطفي

ممنوع الأحلام الكبرى

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

التوازن الصعب.. كيف تتحرك إسرائيل بحذر بين اليونان وتركيا؟

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين