السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مختار نوح لـ "الشاهد": التنظيم السرى للإخوان مشتت بعد حبس خيرت الشاطر

مختار نوح
مختار نوح

قال المحامي مختار نوح، المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، إن التنظيم السري للإخوان مشتت بعد حبس خيرت الشاطر، ويعمل بنظام اللجان النوعية. 

وأضاف "نوح"، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن محمد كمال الذي أسس اللجان النوعية بعد فض اعتصام رابعة، لافتًا إلى أن محمد كمال فصل عمل اللجان النوعية عن المكاتب الخاصة للتنظيم السري.

وأوضح أن من ضمن أهداف حركة يناير المتمثلة في اقتحام أمن الدولة في مارس 2011، هي حرق الملفات الخاصة، لافتًا إلى أنه أثناء حرق ملفات أمن الدولة في دمنهور، اكتشف الإخوان أنه يوجد منهم من يعمل مع أمن الدولة في دمنهور. 

وأشار مختار نوح إلى أنه لابد من الربط بين  النائب العام السابق هشام بركات وبين عبدالمجيد محمود وإفشاله لخطة التنظيم الخاص في سلسبيل، ولذلك كان عبدالمجيد محمود حازمًا لأقصى درجة، ولديه معلومات جيدة جدًا عن التنظيم الخاص للإخوان.

مختار نوح برنامج الشاهد محمد الباز التنظيم السري للإخوان الإرهابي خيرت الشاطر اللجان النوعية

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