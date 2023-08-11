"هاتريك" فيرمينو يقود أهلى جدة للفوز على الحزم فى افتتاح الدورى السعودى

قاد النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، فريقه الجديد أهلي جدة لتحقيق الفوز على الحزم بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى من الدوري السعودي.

وسجل فيرمينو ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 7 و10 و72 من عمر المباراة، بينما احرز البرازيلي فينيسيوس جوس هدف الحزم الوحيد في الدقيقة 50.

وحصد أهلي جدة أول 3 نقاط في الدوري السعودي موسم 2023-2024.

أحداث المباراة

فريق أهلي جدة استهل المباراة بقوة وتقدم مبكرًا في الدقيقة السابعة بعدما أرسل علي مجرشي تمريرة عرضية من جهة اليمين وحولها فيرمينو برأسية قوية من على القائم الأول مرت لداخل الشباك.

وبعد 3 دقائق فقط سجل فيرمينو الهدف الثاني بعدما توغل رياض محرز داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين ثم أرسل تمريرة أمام المرمى وتابعها فيرمينو بتسديدة من على القائم الثاني لداخل الشباك.

في الدقيقة 24 محرز أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء وحولها عبدالباسط علي هندي برأسية مرت فوق العارضة لخارج الملعب.

في الشوط الثاني، تمكن الحزم من تقليص الفارق في الدقيقة 50 بعدما قطع فينيسيوس جوش تمريرة بالخطأ من حارس الأهلي إدوارد ميندي ثم سدد الكرة من فوق الحارس لداخل الشباك.

وجاء الهدف الثالث لصالح فيرمينو في الدقيقة 72 بعدما انطلاق ماكسيمان بالكرة داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ثم أرسل تمريرة عرضية حولها فيرمينو وتصدى لها الحارس أيمن دحمان ولكن تابعها فيرمينو بتسديدة في الشباك.