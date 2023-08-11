الجمعة 11 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"هاتريك" فيرمينو يقود أهلى جدة للفوز على الحزم فى افتتاح الدورى السعودى

فيرمينو يحتفل بأحد
فيرمينو يحتفل بأحد أهدافه في شباك الحزم

قاد النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، فريقه الجديد أهلي جدة لتحقيق الفوز على الحزم بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى من الدوري السعودي.

وسجل فيرمينو ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 7 و10 و72 من عمر المباراة، بينما احرز البرازيلي فينيسيوس جوس هدف الحزم الوحيد في الدقيقة 50.

وحصد أهلي جدة أول 3 نقاط في الدوري السعودي موسم 2023-2024.

أحداث المباراة

فريق أهلي جدة استهل المباراة بقوة وتقدم مبكرًا في الدقيقة السابعة بعدما أرسل علي مجرشي تمريرة عرضية من جهة اليمين وحولها فيرمينو برأسية قوية من على القائم الأول مرت لداخل الشباك.

وبعد 3 دقائق فقط سجل فيرمينو الهدف الثاني بعدما توغل رياض محرز داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين ثم أرسل تمريرة أمام المرمى وتابعها فيرمينو بتسديدة من على القائم الثاني لداخل الشباك.

في الدقيقة 24 محرز أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء وحولها عبدالباسط علي هندي برأسية مرت فوق العارضة لخارج الملعب.

في الشوط الثاني، تمكن الحزم من تقليص الفارق في الدقيقة 50 بعدما قطع فينيسيوس جوش تمريرة بالخطأ من حارس الأهلي إدوارد ميندي ثم سدد الكرة من فوق الحارس لداخل الشباك.

وجاء الهدف الثالث لصالح فيرمينو في الدقيقة 72 بعدما انطلاق ماكسيمان بالكرة داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ثم أرسل تمريرة عرضية حولها فيرمينو وتصدى لها الحارس أيمن دحمان ولكن تابعها فيرمينو بتسديدة في الشباك.

روبرتو فيرمينو أهلي جدة السعودي الحزم السعودي الدوري السعودي 2023

الأكثر قراءة

الأحد.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه

الباز: أحد المرشحين المحتملين للرئاسة مدعوم من الإخوان

نهاية درامية لرباعى إجرامى فى مدينة الشروق

الباز: محمد هنيدى يرتكب جريمة فى حق نفسه

بالتفاصيل.. كل شيء عن التهاب الجلد العصبي وطرق الوقاية

الباز يقدم بلاغًا على الهواء ضد مافيا احتكار السجائر فى "كلوت بك"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

سارة شريف

مدرسة يونى فى أوغندا

ماجد حبته

أزمة الكهرباء.. الآن ومستقبلًا

مؤمن المحمدي

الإنكار مش هـ يفيدك

أحمد الصغير

«نقابة النشالين تهنئ جلالة الملك ومفاجأة صادمة لأصحاب الفضيلة!»

د. محمد عفيفي

البابا شنودة

وائل لطفي

ممنوع الأحلام الكبرى

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

التوازن الصعب.. كيف تتحرك إسرائيل بحذر بين اليونان وتركيا؟

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين